Közérdekű adatigényléssel élt a 444.hu, hogy megtudja, mennyien dolgoznak Karácsony Gergely mellett a most indult főpolgármesteri ciklusában. A megküldött lista alapján, döntő többségük, már korábban is a főpolgármester embere volt, de vannak rajta a frakciókat segítő munkatársak is. Kiderült, hogy az előző ciklus végén, szeptember 30-án 41 önkormányzati főtanácsadó és tanácsadó jogviszonya szűnt meg a határozott idő lejártával, és 18 ember távozott a hivatalból. Ők nem kaptak sem jutalmat sem végkielégítést, ahogy a frakciók mellett dolgozók sem.

És akkor itt a lista – ami még nem végleges:

Karácsony Gergely mellett dolgozik továbbra is főtanácsadóként Gál J. Zoltán havi 1,95 millió forintért

A momentumos Kerpel-Fronius Gábort kinevezték tanácsadónak, 1,1 millió forintért, ő korábban Karácsony egyik helyettese volt

Kiss Ambrus, volt főpolgármester-helyettes is rajta van a listán, ő 1,55 milliót keres. Miután Karácsony az első ülésen nem tudta volna megszavaztatni Kisst a helyettesének, kinevezte a hivatal főigazgatójának. Kiss a 444-nek azt írta, csak egy fizetése van, és ennyit kapott helyettesként is.

Tanácsadó maradt :

Jávor Benedek, aki az előző ciklusban a környezetvédelemért és az Európai-politikáért felelt, most 1,35 milliót keres.

Kendernay János, várospolitikai tanácsnoknak nevezeték ki az előző ciklusban, aki az Action for Democracyt vezető Korányi Dávidot váltotta. Havi 1 millió a jövedelme.

Misetics Bálint, aki a szociálpolitikáért felelt, most 900 ezer forintot kap.

Rauschenberger Péter ugyanennyi fizetéssel fenntarthatósági tanácsadó.

A többiekről is vannak adatok:

A Fidesz frakció megtartotta Bősze Bernadettet, aki korábban az ECHO Tv híradósa és a közmédia riportere volt. Ő 960 ezret kap havonta. Emellett egy jogász dolgozik a frakciónak 915 ezerért, aki nem közszereplő.

A Kutya Párt és az LMP munkáját is segíti 1-1 jogász, mindketten 750 ezret keresnek.

Az előző ciklusban 46 embert foglalkoztathattak köztisztviselői minőségben, Karácsony Gergely az szmsz módosításban azt javasolja, hogy a főpolgármester tanácsadói státuszainak számát csökkentsék 15-re. Annak érdekében viszont, hogy minden frakció legalább egy tanácsadói, illetve egy adminisztratív státusszal rendelkezhessen, Karácsony valamennyivel növelné a képviselőcsoportok keretét. Eddig ugyanis a frakcióknak összesen volt egy nyolcfős tanácsadói kerete, illetve kilenc adminisztratív státusza, amit most Karácsony egységesen tíz-tízre emelne.