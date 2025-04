Beruházni más országban? Már nem csak az óriások kiváltsága

Bár a kifektetés kockázatosabb terep, mint a hazai beruházás, mégis egyre több magyar cég mérlegeli, hogy megjelenjen külföldi piacokon. Ehhez azonban nemcsak üzleti tervre, de komoly tőkére is szükség van. Ezen a ponton lép be a képbe a Kifektetési Magántőkealap, amely akár 25 millió dollárnyi tőkét is biztosíthat egy-egy nemzetközi terjeszkedési projekthez – igaz, a vállalkozásnak saját forrással és társbefektetővel is készülnie kell.

A cél nem pusztán a pénz kihelyezése, hanem olyan közös ügyletek megvalósítása, amelyek a piac logikája szerint is életképesek.

A program tehát nem támogatás, hanem befektetés, amelyben a hozamelvárás a magánpiaci normákhoz igazodik.

A vállalat működésébe nem szólnak bele, a stratégia kialakítása továbbra is a menedzsment feladata, ugyanakkor a tapasztalat és a kapcsolatrendszer közös kalapba kerülhet – és ez legalább annyit érhet, mint a pénz.

A folyamat alapos: a pályázó cégeket több körben is vizsgálják, jogi és pénzügyi átvilágítástól kezdve az üzleti terv elemzéséig. A kiválasztott vállalkozások külföldi leányvállalaton keresztül hajtják végre a beruházást, legyen szó új gyártókapacitásról vagy cégfelvásárlásról. Mindez hosszabb előkészítést igényel, a tárgyalástól a megvalósításig akár fél évnél is többre lehet szükség. A legfontosabb, hogy

csak érett, stabil növekedésű, Magyarországon bejegyzett cégek jöhetnek szóba.

Az sem hátrány, ha a vállalkozás már exportál, de ez nem feltétel – a lényeg a felkészültség, a tudás és a külpiac ismerete. A „római példa” itt is érvényes: ahhoz, hogy egy cég sikeres legyen külföldön, alkalmazkodnia kell az ottani szabályokhoz, kultúrához, üzleti környezethez.

A lehetőségek spektruma széles: az agrárium, az egészségipar, az elektronika, az ipari termelés, a megújuló energia, a digitalizáció vagy épp a logisztikához kapcsolódó projektek is szóba jöhetnek. Nincsenek kizárt ágazatok – ha a piac és az üzleti terv megalapozott, akkor nyitott a kapu.

Földrajzilag a program fókuszában Nyugat- és Közép-Európa, valamint Közép-Ázsia áll. Az utóbbi elsőre talán egzotikusnak tűnhet, de a térség stratégiai szerepe és természeti erőforrásai miatt egyre fontosabb célpont. Ráadásul a magyar gazdaság már most is aktívan jelen van: az OTP banktól kezdve az oktatási együttműködésekig számos kapcsolat épült ki az elmúlt években.

A kifektetés tehát nem csupán lehetőség a cégeknek, hanem hosszú távú befektetés a magyar gazdaság jövőjébe. Ha ezek a vállalkozások külföldön is megállják a helyüket, a siker és a tudás végső soron visszacsatornázódik idehaza – munkahelyeket, tapasztalatot, versenyképességet hozva magával.

Példák kifektetésre

A legtöbb fejlett gazdaságban jelen van a kifektetési politika, és sok, ma már világszerte ismert vállalat ilyen programokon keresztül lépte át az országhatárokat – ha felismerjük, hogy a saját belső piac telítődik, viszont a potenciál megvan, akkor különböző gazdaságpolitikai ösztönzőkkel segíthetjük a vállalatok nemzetközi piacokon való megjelenését. Tán a legismertebb cégek közül elég megemlíteni az IKEA-t, az Audit, a Fiatot vagy épp a Samsungot, de vannak már magyar példák is bőven – felvásárlásra, piacszerzésre és hatékonyságnövelésre is:

Felvásárlás – tevékenység bővítése : A 77Elektronika orvosdiagnosztikai eszközök gyártásához egyik alapanyagát egy német gyártótól szerezte be. A német cég felvásárlásával a gyártási tevékenységükhöz szükséges fogyóeszközök teljes spektruma saját hatáskörükbe tartozik. Emellett új termék került a portfólióba, amit szintén értékesíteni tudnak más szereplők számára.

: A 77Elektronika orvosdiagnosztikai eszközök gyártásához egyik alapanyagát egy német gyártótól szerezte be. A német cég felvásárlásával a gyártási tevékenységükhöz szükséges fogyóeszközök teljes spektruma saját hatáskörükbe tartozik. Emellett új termék került a portfólióba, amit szintén értékesíteni tudnak más szereplők számára. Piacszerzés : A Pick két olasz húsipari vállalattal közösen hozott létre Németországban leányvállalatot a nyugat-európai, főként német értékesítés elősegítése érdekében.

: A Pick két olasz húsipari vállalattal közösen hozott létre Németországban leányvállalatot a nyugat-európai, főként német értékesítés elősegítése érdekében. Hatékonyságnövelés: A Terrán Tetőcserép három környező országban rendelkezik gyártókapacitással, így csökkentik a szállítási távolságot és új piacokat tudnak lefedni.

