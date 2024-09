Júliusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,5 százalékkal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,3 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2 százalékkal a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,8 százalékkal többet költöttünk. Üzemanyagra pedig 0,6 százalékkal kevesebb jutott.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. 2024. január–júliusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2024. júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 2,5 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2 százalékkal bővült.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,6, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 0,3 százalékkal növekedett.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,8 százalékkal emelkedett. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,3 százalékkal, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,9 százalékkal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,8 százalékkal nőtt, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,9 százalékkal, a használtcikk-üzletekben 1,3 százalékkal, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 1,6 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,6 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,4 százalékkal bővült.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal csökkent.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 1,8 százalékkal nőttek.

2024. júliusban:

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1676 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 34 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 17 százaléka az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

2024. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

A kiskereskedelem forgalmának volumene 2,6 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 3,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,7 százalékkal nőtt.