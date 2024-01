ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Hollandia királya hamarosan elveszítheti éves fizetésének csaknem felét, mivel az ország parlamentje új törvényt fontolgat, amely a királyi család jövedelmét is megadóztatná. A holland alkotmány szerint Vilmos Sándor királynak és családjának nem kell adót fizetnie az éves juttatás után, amelyet a királyi feladatok ellátásáért kapnak.

Bizonyos körülmények között az örökségük és személyes vagyonuk után is mentesülnek az adó alól. A héten azonban a D66, az SP és a PvdD pártok képviselői olyan indítványt nyújtottak be, amely szerint a monarchia juttatása után járó adómentességet visszavonnák. Az indítvány a holland parlament mindkét házában megkapta a szükséges kétharmados támogatást – számolt be róla a Politico.

Fontos, hogy a király is fizessen jövedelemadót. A tanárok és a rendőrök is ezt teszik, és mindenki hozzájárul a közszolgáltatásokhoz

–mondta Joost Sneller D66-os képviselő a helyi médiának. Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök, aki korábban ellenezte a királyi család fizetésének megadóztatását, szintén támogatásáról biztosította a javaslatot.

Hollandiában progresszív jövedelemadó-rendszer működik. A 75 518 euró felett keresők adókulcsa 49,5 százalék.

Mivel a király jelenleg évente mintegy 1,1 millió eurót (420,2 millió forint) kap feladatainak ellátásáért, körülbelül 500 ezer eurót (191 millió forint) kellene leadóznia. Máxima királynő 431 ezer eurós juttatást kap, míg Amália hercegnő, aki egy napon majd a trónra lép, 300 ezer euróra jogosult, de ő 2021-ben lemondott a juttatásról. A holland királyi család finanszírozásának teljes költségét 2024-ben 55 millió euróra tervezték, ami 11 százalékos növekedést jelent.