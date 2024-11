Az IWG – a hibrid munkamegoldások meghatározó szolgáltatója – új kutatása rávilágít a hibrid munka fontosságára azon vállalatok számára, akik a legjobb feltörekvő tehetségek vonzására és megtartására törekednek.

A több mint 1000 diplomás körében végzett tanulmány szerint az álláskeresők fele nem jelentkezne olyan állásra, ahol naponta jelentős időt kell az ingázással töltenie, és további 18% komolyan megfontolná, hogy elvállalná-e a munkát - vagyis azok a vállalatok, amelyek nem kínálnak rugalmas munkamegosztást, a diplomás tehetségek több mint kétharmadát (68%) veszíthetik el.

A diplomások számára az ingázásra fordított idő és pénz volt a legnagyobb visszatartó erő (83%), hogy olyan munkahelyet válasszanak, amely hosszú, mindennapos utazást igényelt az irodába. Valójában a diplomások úgy érezték, hogy a hibrid munkavégzés 13%-os fizetésemeléssel egyenértékű.

Ezt támasztja alá az IWG és a Development Economics nemrégiben végzett gazdasági elemzése is, amely szerint egy 24 éves Z generációs munkavállaló, aki olyan népszerű ingázó városokban él, mint Red Bank (New Jersey) vagy Cambridge (Egyesült Királyság), akár 388 ezer $ / 323 ezer £ megtakarításra is számíthat, ha megosztja az idejét egy központi iroda és a helyi munkavégzés között.

Míg a legtöbb diplomás számára továbbra is a versenyképes fizetés (74%) az első számú prioritás, addig a válaszadók több mint a fele (54%) a hibrid munkavégzést és a fizetést azonos fontosságúnak tartja. A hibrid munkavégzés (62%) egy sor más kulcsfontosságú tényező előtt végzett, beleértve a vonzó irodai helyszínt (56%), a munkahelyi kultúrát (53%), az egészségbiztosításhoz való hozzáférést (25%) és a jó nyugdíjrendszert (21%).

Azok a vállalkozások, amelyek nem kínálnak hibrid munkavégzést, azt kockáztatják, hogy lemaradnak a legjobb fiatal tehetségekről. Sokak számára a rugalmasság nem előnyt, hanem szükségszerűséget jelent, és nem fognak olyan munkahelyet választani, amely a hét öt napján hosszú ingázást igényel

– mondja Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója és alapítója

A fiatalabb munkavállalók egyértelműen a hibrid munkavégzést részesítik előnyben, az irodában töltött közös munkaidőt a modell részének tekintik. 63%-uk úgy véli, hogy az irodában töltött idő szükséges az együttműködéshez és a rangidős kollégáktól való tanuláshoz. Majdnem mindenki (96%) azt mondta, hogy a központi irodában töltött idő és a lakóhelyéhez közelebbi helyi munkahelyek közötti egyensúly megteremtése vonzó előny lenne a jövőbeli álláslehetőségek szempontjából, és segítené őket a munka és a magánélet megfelelő egyensúlyának elérésében.