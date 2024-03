Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az elmúlt időszak egyik legsikeresebb brandépítési stratégiájának bizonyult a storytelling (történetmesélés) módszere. A történetmesélés egy adott helyzetet történéseit, szereplőit, konfliktusait és megoldását keretező, érzelmekre épülő narratívaként magával ragadja a közönség figyelmét.

A hazai és nemzetközi példák is az bizonyítják, hogy a storytelling-et sikerrel lehet alkalmazni a lifestyle márkaépítésben. A történetmesélés segít az adott márkáknak mélyebb érzelmi kapcsolatot kialakítani célközönségével – írja a MediaFuture

Jerome Bruner, a Harvard egykori pszichológia professzorának kutatásai szerint átlagosan 22-szer nagyobb valószínűséggel emlékszik valaki az adott információra, ha az egy storyba van becsomagolva, mintha csak tényeket és számokat sorolnának neki fel. A történetek több agyi területet aktiválnak a száraz tényeknél, a narratíva egyszerűbb felidézhetősége pedig segíti az adott információ a hosszú távú memóriába való beépülését.

Híres storytelling kampányok

Az egyik legismertebb storytellingre támaszkodó marketingkampány a Sephora The Unlimited Power of Beauty (A szépség határtalan ereje) címen futó akciója volt. A reklámhadjárat több típusú személyiségtípust is megjelenítve a résztvevők személyes történetire fókuszálva mutatta be az ő szépségélményeiket, hogy mindenki azonosulni tudjon valamelyik karakterrel.

Ugyanígy a történetmesélés elemeit használta a Levi's az 501-es farmernadrág 150. évfordulójára időzített reklámban vagy a Because You're Worth It (Mert megérdemled) női szépséget hangsúlyozó kampány is. Ennek a módszernek köszönhetően tudta kialakítani magáról a Gucci a nemek közti egyenlőséget támogató kampányával a társadalmilag felelős divatmárka imázsát.

A hatékony történetmesélés elemei

A brandépítésben megkülönböztetik a tartalommarketinget és a történetmesélést. Az előbbi az értékes, releváns és következetes tartalmak létrehozására és terjesztésére összpontosít meghatározott célközönség bevonzása és megtartása érdekében.

Ezzel szemben a storytelling érzelmi kapcsolatot teremt a márka és az ügyfelek között. A történetmesélésre épülő kampányban először egy márka létrejöttének történetét, majd a cég a személyiségét, célját és értékeit érdemes bemutatni.

A kutatások szerint a hatákony brand storytelling nélkülözhetetlen eleme az empátia, a figyelemfelkeltés és az egységesség, ezentúl fontos a történet összehangolása az üzleti célokkal és az, hogy cselekvésre késztessen az adott narratíva.