2026 különösen mozgalmas évnek ígérkezik az űrkutatásban. A Holdtól az aszteroidákon át egészen a Merkúrig több történelmi küldetés is várható idén, valamint új rakéták, űrállomások és teleszkópok jelennek meg. A Space.com összegyűjtötte a legfontosabb 13 űrmissziót, amelyekre 2026-ban érdemes figyelni.

1. Artemis-2: emberek a Holdon

A NASA Artemis-2 küldetése lesz az első emberes repülés a Hold körül az Apollo-program 1972-es lezárása óta. Négy űrhajós, köztük három amerikai és egy kanadai indul útnak az Orion űrhajóval, amelyet a Space Launch System szupernehéz rakéta juttat az űrbe. A mintegy tíznapos küldetés során a legfontosabb életfenntartó, navigációs és kommunikációs rendszereket tesztelik mélyűri környezetben, ami extrém körülményeket jelent a technológia számára. A siker kulcsfontosságú az Artemis-3 későbbi holdraszállásához.

2. A Starship közelebb kerülhet a Mars-missziókhoz

A SpaceX 2026-ban áttörést érhet el a Starship fejlesztésében. A cél az első stabil Föld körüli pályára állás, valamint az űrbeli üzemanyag-utántöltés demonstrálása, ami elengedhetetlen a Holdra vagy a Marsra tartó hosszú küldetésekhez. A rakéta teljes újrahasznosíthatósága jelentősen csökkentheti az űrutazás költségeit.



A SpaceX Starship nyolcadik indítása 2025. március 6-án. Kép: Getty Images , Brandon BellA SpaceX Starship nyolcadik indítása 2025. március 6-án.

3. A Blue Origin holdraszállója történelmet írhat

Jeff Bezos cége, a Blue Origin 2026 elején indítja el a Blue Moon Mark 1 holdraszállót. A jármű a Hold déli pólusának közelében próbál majd leszállni, ahol vízjég jelenlétét feltételezik. A Mark 1 a valaha készült legnagyobb kereskedelmi holdi teherleszállóegység, amely a jövőben kulcsszerepet játszhat a holdi infrastruktúra kiépítésében és az állandó emberi jelenlét előkészítésében.

4. A Boeing Starliner újabb esélyt kap

A Starliner-1 küldetés személyzet nélkül indul a Nemzetközi Űrállomásra, miután az első emberes tesztrepülés során technikai problémák merültek fel. A mostani misszió célja a rendszer megbízhatóságának bizonyítása és a NASA által elvárt biztonsági szint elérése. Ha sikeres lesz, a Starliner hosszú távon második amerikai űrhajóként egészítheti ki a SpaceX Crew Dragonját.

5. Elindulhat az első önálló magánűrállomás

A Vast Space Haven-1 projektje mérföldkő lehet, mivel ez lenne az első teljesen magánkézben lévő, önálló űrállomás. A Falcon 9 rakétával felbocsátott modul rövid, legfeljebb 30 napos küldetéseknek adhat otthont, kutatási és üzleti célokra egyaránt. A projekt a Nemzetközi Űrállomás utáni korszak kezdetének tekinthető.

6. Kína eléri a Föld „kvázi-Holdját”

A Tianwen-2 küldetés célpontja a Kamoʻoalewa nevű Föld-közeli aszteroida, amely különleges pályája miatt a „kvázi-Hold” becenevet kapta. A szonda mintát gyűjt az égitest felszínéről, amelyet 2027-ben juttatna vissza a Földre. Egyes kutatók szerint az objektum akár a Holdból származó törmelék is lehet.

7. Új rakétával lép szintet a Rocket Lab

A Neutron rakéta első repülése a Rocket Lab történetének legnagyobb ugrása lehet. A részben újrahasznosítható hordozórakétát nagyobb műholdkonstellációk, védelmi célú hasznos teher és akár később emberes küldetések indítására is szánják. A vállalat ezzel közvetlen versenybe lép a nagy szereplőkkel.

8. Kína a Hold legértékesebb régióját célozza

A Chang’e-7 küldetés a Hold déli pólusát kutatja, ahol tartósan árnyékos kráterekben vízjég rejtőzhet. A misszió több egységből áll: keringő szonda, leszállóegység, rover és egy ugráló eszköz is részt vesz a feltárásban. Az adatok alapot adhatnak egy jövőbeli állandó holdbázishoz.

9. Európa az aszteroidák eltérítését vizsgálja

Az ESA Hera küldetése a NASA DART becsapódásának következményeit elemzi. A szonda részletes térképet készít a Dimorphos aszteroidáról, és megvizsgálja annak szerkezetét. A cél annak megértése, hogyan lehet veszélyes égitesteket eltéríteni, ha azok a Föld felé tartanának.

Kép: Getty Images , Andreas Arnold Az ESA Hera küldetése 2024-ben indult, bolygóvédelmi misszióként, amely a Didymos kettős kisbolygórendszert célozza meg, segítve a jövőbeli aszteroida-elhárító küldetéseket.

10. A BepiColombo megérkezik a Merkúrhoz

Nyolc évnyi manőverezés után a BepiColombo végre Merkúr körüli pályára áll. A küldetés két szondája a bolygó felszínét, belső szerkezetét és extrém mágneses terét vizsgálja. A Merkúr közelsége a Naphoz komoly technikai kihívásokat jelent, de a tudományos hozadék is kiemelkedő.

11. Kína új Hubble-vetélytársa

A Xuntian űrteleszkóp széles látómezejével hatalmas területeket térképez majd fel. Az eszköz időszakosan dokkolhat a kínai űrállomáshoz karbantartás céljából, ami egyedülálló megoldás. A küldetés kozmológiai és galaxisfejlődési kutatásokra fókuszál.

12. A Dream Chaser végre pályára állhat

A Sierra Space űrrepülőgépe kapszulák helyett repülőgépszerű leszállást kínál, ami kíméletesebb a kísérletek számára. Az első pályakörüli repülés bebizonyíthatja, hogy a koncepció életképes az Nemzetközi Űrállomás ellátásában és későbbi emberes küldetésekben is.

13. A Roman űrtávcső új szintre emeli a csillagászatot

A Nancy Grace Roman Űrteleszkóp hatalmas látómezőjével egyszerre vizsgálja majd a világűrben fellelhető, titokzatos sötét energiát, a sötét anyagot és több ezer exobolygót. A Hubble-nél jóval nagyobb égboltrészletet képes feltérképezni, így alapjaiban formálhatja át az univerzumról alkotott képünket.