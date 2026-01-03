Jelentős pályakorrekciót hajt végre a SpaceX a Starlink műholdkonstellációján. A vállalat 2026 folyamán az összes jelenleg körülbelül 550 kilométeres magasságban keringő Starlink műholdját, azaz mintegy 4 400 darabot, 480 kilométeres pályára viszi le. A döntést Michael Nicolls, a Starlink mérnöki alelnöke jelentette be az X-en.

A módosítás két fő célt szolgál. Egyrészt a közelgő naptevékenységi minimum miatt megváltozó légköri viszonyokhoz alkalmazkodnak, másrészt csökkentik az ütközések és az irányíthatatlan meghibásodások kockázatát az alacsony Föld körüli pályákon.

A Nap aktivitása nagyjából 11 éves ciklusokban változik. A mostani ciklus, az úgynevezett 25. napciklus csúcspontján vélhetően már túl vagyunk, a következő minimumot pedig 2030 környékére várják a kutatók. Alacsony naptevékenység idején a Föld felső légköre ritkábbá válik, ami jelentősen lelassítja a műholdak természetes süllyedését.

A SpaceX számításai szerint az alacsonyabb pálya több mint 80 százalékkal csökkenti a meghibásodott műholdak fennmaradási idejét az űrben, ugyanis

míg magasabban akár négy évig is keringhetnek, addig lejjebb már néhány hónap alatt belépnek a légkörbe és elégnek. Ez lényegesen mérsékli az űrszemét mennyiségét.

A 500 kilométer alatti térség ráadásul jelenleg kevésbé zsúfolt, így az ütközések statisztikai esélye is alacsonyabb. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az alsó Föld körüli pályák egyre telítettebbek. A működő műholdak mintegy kétharmada jelenleg Starlink, de más szereplők is gyors ütemben építik saját hálózataikat.

A SpaceX szerint a Starlink-flotta megbízhatósága kiemelkedő, a számok azt mutatják, hogy a körülbelül 9 400 aktív műholdból mindössze kettő számít működésképtelennek. Ennek ellenére a vállalat hangsúlyozza, hogy a legrosszabb eshetőségre is fel kell készülni. Egy irányíthatatlanná váló műhold alacsonyabb pályáról sokkal gyorsabban és biztonságosabban eltűnik.

A lépés különösen fontos most, mivel nemcsak a SpaceX, hanem más nagy szereplők is tömeges műholdtelepítésekbe kezdtek. Kína például két óriási internetszolgáltató műholdkonstellációt épít, amelyek egyenként is több mint 10 000 műholdból állhatnak majd - írja a Space.com.