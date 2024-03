Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A német sajtó figyelme is a brutális oroszországi terrortámadásra irányul, amelynek során pénteken a Moszkva északnyugati részén található Crocus City Hall koncertteremben közel 140 embert mészároltak le az Iszlám Állam (IS) terroristái.

Németországi biztonságpolitikai szakértők a titkosszolgálatokkal együtt azóta azt vizsgálják, melyek azok az európai országok, ahol jelenleg is magas a terrorfenyegetettség.

Megállapították: Ausztriában és a németeknél is jelentős a hasonló támadások kockázata. Erről az utóbbi időkben ugyan kevesebb szó esett a közel-keleti konfliktus tavaly októberi kirobbanását követő megmozdulások óta, holott a kockázatok továbbra is fennállnak, és a szakértők szerint bármikor történhet tragédia Európában, amit most bizonyítottak a moszkvai elkövetők.

Veszélyben az Európa-bajnokság és az olimpia

Az oroszországi terrortámadás után magas rangú német politikusok is részvétüket fejezték ki az érintetteknek és aggodalmukat fejezték ki a kontinens szerte lappangó kockázatok miatt.

A moszkvai szörnyű terrortámadás világosan mutatja, mennyire konkrét még mindig az Európában beépült terrorista sejtek fenyegetése. Különösen a kevesebb, mint száz napon belül Németországban megrendezésre kerülő, júniusi labdarúgó Európa-bajnokság, valamint a július végi, augusztus eleji, 2024-es párizsi olimpiai játékok lehetnek nagy veszélyben, mert előfordulhatnak hasonló merényletek – közölte a Handesblattal Dirk Wiese, az SPD parlamenti frakciójának alelnöke. Szerinte ezért sürgősen szükséges a milliós látogatottságú, nemzetközi sportesemények biztonsági koncepcióinak felülvizsgálata és egy fokozottabb terv kidolgozása mindkét országban.

Mások mellett Andrea Lindholz, a CDU/CSU Unió parlamenti frakcióvezető-helyettese is magasnak tartja a németországi iszlamista támadások kockázatát, ezért szerinte a szövetségi kormánynak fel kell tennie magának a kérdést: eleget tesz-e a terrorizmus elleni küzdelemben.

Ebben a témában ugyanakkor nincs széthúzás a német politikusok között.

A jelzőlámpás koalíció részéről Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter is kijelentette a Süddeutsche Zeitungnak, hogy ha beigazolódik az Iszlám Állam felelőssége az oroszországi vérengzésben, az ismét megmutatja az egész kontinensnek, mennyire komolyan kell venni az iszlamista terror által jelentett, globális fenyegetést.

Figyelmeztetett: az IS egyik alszervezete, a moszkvai támadásért feltehetően felelős ISPK (Iszlám Állam- Khorasan/Horaszán Tartomány) terrorcsoport Németországban is aktív, sőt, a hatóságok tudomása szerint ők a legnagyobb bázissal rendelkező, európai szerveződés.

A húsvéti programok, vásárok is kockázatosak

Az ISPK fő tevékenységi területe Afganisztán és Pakisztán, ám egyre inkább a korábbi befolyási övezetén kívüli támadási célpontokat keresnek.

Globális hálózatépítésüket elsősorban az internet teszi lehetővé, ahol korlátlanul terjeszthetik az eszméiket és mozgósíthatják a szimpatizánsokat – emelte ki a belügyminiszter, hozzátéve, hogy a húsvéti ünnepek vallási eseményei és a nagyobb tömegrendezvények, vásárok is kockázatos helyszínek lehetnek Németországban, ezért újra fokozni kell a rendvédelmi erők jelenlétét.

Emlékezetes: a 2023-as karácsonyi ünnepek környékén több, az ISPK-val kapcsolatban álló embert tartóztattak le a németeknél és Ausztriában is, amivel feltételezett terrorcselekményeket akadályoztak meg.

December végén a biztonsági hatóságok például azt a tájékoztatást kapták a külföldi szolgálatoktól, hogy a közép-ázsiai dzsihadisták a kölni dóm és a bécsi Szent István-székesegyház ellen terveznek merényletet a Moszkvában is azonosított csoport megbízásából.

A német szövetségi kormány információi szerint Németországban eddig mintegy 1700 ember volt köthető tervezett vagy elkövetett, iszlamista terrortámadáshoz.

Legutóbb múlt héten kedden a rendőrség letartóztatott két férfit az Erfurttól 85 kilométerre lévő Gerában, akik állítólag merényletet terveztek a svéd parlament ellen az IS utasítására.