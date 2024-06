Robert Habeck további erőfeszítésekre szólított fel az éghajlat védelme érdekében, miután leküzdötték a dél-németországi árvízkatasztrófát. A szövetségi gazdasági miniszterként regnáló alkancellár szerint a legfontosabb, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a CO2-kibocsátás csökkentésére, mivel a természeti katasztrófák gyakorisága egyértelműen mutatja, hogy az éghajlat változik. Az évszázad árvizei most már néhány évente következnek be – fogalmazott a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. A bajor miniszterelnök, Markus Söder (CSU) pedig közölte: „minden egyén személyes védelmének legfontosabb lépéseként” olyan kötelező elemi biztosítást kell bevezetni Németországban, amely megvédi a lakosságot az időjárás okozta, anyagi károkkal szemben. Erről gyorsan dönthetnek, mivel szavai szerint a szövetségi és tartományi kormányok következő, június 20-i miniszterelnöki konferenciáján már tárgyalnak is a kérdésről.