Az Index egyéként arról is ír, hogy a részletek nem ismertek, de szakmai szervezetek már csak a hivatalos bejelentésre várnak. Az elképzelés szerint az új rendszer a 2022. december 31-gyel kivezetett otthonfelújítási támogatási program egyfajta folytatása lenne, ami a csok plusz kísérőjeként – gyakorlatilag ráerősítene a lakhatási körülmények javítását célzó törekvésekre. Az Index értesülését kormányzati oldalról is megerősítették, mondván: valóban készül a támogatás, ám kidolgozása még kezdeti szakaszban van.

Ám a program nemhogy készülőben van, de lassan csőre is töltik, és bár részleteket nem árultak el, kormányzati források is leszögezték: valóban készülőben van az otthonfelújítási program 2.0, amit hamarosan be is jelenthetnek – írta a portál.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) legkésőbb márciusra várja a támogatás finomhangolások mellett történő újraindulásának bejelentését – erősítette meg a szövetség az Indexnek, hozzátéve: a program kidolgozása befejeződött, valamint a kellő forrás is rendelkezésre áll. Az Évosz arra számít, hogy

minimum 150 milliárd forintos keretet raknak a program mögé.

Földbe állt a magyar ipari termelés, fel kell fegyverezni az országot A legfontosabb mutatóban szenvedett óriási csapást a magyar gazdaság, több mint tizenhárom százalékkal csökkent egy év alatt az ipari termelés. Még a zászlóshajónak kikiáltott autóipar is kilenc százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. További részletekért KATTINTSON ide!

Kellenek is a nagy bejelentések, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök egy turbulens belpolitikai helyzetben fogja a hétvégén megtartani a szokásos évértkelő beszédét.

A sorban a huszonötödik ilyen jellegű beszédében valószínűséggel szó lesz a kormányfő által a kormány nevében benyújtott Alaptörvény-módosításról, amelyről Orbán Viktor a bejelentés során úgy fogalmazott, hogy

lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

A miniszterelnök azt követően tett bejelentést, hogy Novák Katalin kegyelmi ügye komoly hullámokat vetett a közvéleményben, az eset miatt a köztársasági elnök múlt szombaton végül be is nyújtotta a lemondását.

A téma már a tavalyi évértékelőben is előkerült azzal kapcsolatban, hogy az egyik budapesti általános iskola pedagógiai asszisztense arról beszélt egy TikTok-videóban, hogy egy 15 éves fiúszeretője van.

A pedofíliára nincs bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen

– jelentette ki akkor a miniszterelnök.

Az évértékelővel kapcsolatos összefoglalónkban emellett kiemeltük azt is, hogy az orosz háború is hangsúlyos lesz, Emellett az idei beszédben is hangsúlyos szerepet kaphat az ukrán-orosz háború, miután a februári uniós csúcson megállapodás született az Ukrajnának nyújtott 50 milliárd eurós támogatásról. A miniszterelnök a megegyezést értékelve úgy fogalmazott, hogy egy olyan ellenőrző mechanizmust sikerült kiharcolni, amely garantálja „a pénzek ésszerű felhasználását”, illetve azt, hogy „a magyarok pénze nem kerülhet Ukrajnába”.

A kormányfő évértékelő beszédei minden évben a tavaszi politikai szezon kezdetének számítanak, így mivel választási évben járunk, szóba kerülhetnek a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választások is, ezzel megadva az alaphangot a kampányhoz.

Novák-ügy? Nincs rendszerhiba!

Egyéként az Economxon jelent meg először kormányzati magyarázat Novák Katalin lemondásával kapcsolatban is: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár portálunkkal közölte, hogy nem gondolja, hogy a kormánynak a köztársasági elnöki hivatalhoz, főleg nem egy egyházhoz kapcsolódó belső vitában állást kell foglalnia. Ettől mindig is tartózkodtunk, ilyen értelemben elvszerű álláspontot foglaltunk el – tette hozzá.

Azt is megerősített, csak egy kétségbeesett erőfeszítés úgy bemutatni az elmúlt néhány hetet, mintha valami nagy, rendszerszintű problémáról lenne szó.