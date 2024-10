Kiemelték, a lakástakarékpénztárak (ltp) nem csupán a fiatalok otthonteremtéséhez biztosítanak jó alternatívát (amely a kormányzati oldalon is folyamatosan kiemelt és támogatott cél), hanem akár nyugdíjasként is jó eszköz lehet egy ltp megtakarítás, amit akár az unokák, gyermekek későbbi lakásvásárlásának támogatására is indíthatnak az ügyfelek.

A közlemény idézte Fülöp Krisztiánt, a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi vezetőjét, aki elmondta az alapvető otthonteremtési célok, a lakás- vagy házvásárlás mellett az ltp-vel elérhető lehet még a felújítás, korszerűsítés, az építkezés vagy bővítés, illetve a lakáscélú hitel előtörlesztése, kiváltása is. Fontos előnye a lakástakarékoknak továbbá, hogy teljesen adómentesek (sem szja, sem szocho nem terheli ezeket) és jól tervezhető, fix hozamot biztosítanak.

A Credipass szakértői azt tanácsolják, hogy érdemes mindhárom elérhető pénzintézet (Erste, OTP, Fundamenta) ajánlatait böngészni vagy profi pénzügyi szakértő szolgáltatását igénybe venni és tájékozódni, hogy milyen feltételekkel, megtakarítási idővel rendelkező konstrukciók léteznek, illetve, melyek tartoznak a pénztár által elfogadható kategóriába a lakáscélok közül.

Az eddig elérhető megtakarítási módozatok idén júliustól némileg módosultak: az egyik szolgáltatónál ugyanis elérhetővé vált a 10 éves szerződés is, valamint a 4 éves konstrukció 5 évesre változott.

Közölték, az új 10 éves változatnál rugalmas részkifizetésre is lehetőség van: ennek lényege, hogy a 4. év után egy alkalommal részkifizetést lehet igényelni, legfeljebb a teljesített saját befizetések 40 százalékáig. A 30 százalékos kamatbónuszra való jogosultság ez esetben is megmarad, de itt is igazolni kell a lakáscélú felhasználást. A kifizetés díja a kivett összeg 1 százaléka.

Fülöp Krisztián, a közleményben megjegyezte, ha a lakástakarékpénztári szerződés elérte a minimális megtakarítási időt, akkor válhat jogosulttá az ügyfél a pénztár által nyújtott bónuszra. Fontos: az új típusú lakástakarékpénztári szerződéseknél az összegyűjtött összeg lakáscélú felhasználásáról elegendő mindössze nyilatkozatot tenni, nem szükséges számlával igazolni a teljesítést, illetve általában a kapcsolódó ingatlan tulajdoni lapját is be kell mutatni.