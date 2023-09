Emelkednek az útdíjak a HU-GO rendszert használó nehézgépjárművekre október 1-től, a növekedés mértéke átlagosan 17,6 százalék lesz. Az emelést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) júliusi adata alapján határozzák meg, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) kérte a kormányzatot, hogy az emelés ne lépjen életbe, ám a határozat megjelent, így október 1-től, vagyis vasárnaptól már alkalmazzák is.

A szakmai szervezet igazi aggodalmát azonban nem is ez az áremelés jelentette. A gond azzal van szerintük, hogy a jövő év elejétől is életbe lépnek komoly változások. Az egyesület szerint a még egyeztetésen lévő javaslat további jelentősebb drágulással járhat, ami akár 30-80 százalékos költségnövekedést is hozhat az egyes kategóriákban.

Mindez párosul a fizetett útszakaszok kiterjesztésével, és újabb járműkategória bevonásával a HU-GO rendszerbe.

Fontos azonban, hogy a jövő évi változások még nincsenek kőbe vésve.

Több dolgot is szeretne elérni a kormányzat

Egyrészt az uniós jogharmonizációval indokolják a lépést, mivel az Európai Unió (EU) minden tagállamban azt szeretné, ha az időalapú, vagyis a nálunk is alkalmazott matrica rendszer helyett a kilométer alapú elszámolásra térnének át.

Mindezt úgy, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kellene venni, tehát a régi motorral használt járművek drágábban közlekedhetnek az utakon.

A tervezet egyik legérdekesebb pontja, hogy az autóbuszokra február 1-től autópálya-matrica helyett a tehergépkocsikra vonatkozó, kilométer alapú útdíjfizetés szabályai lesznek érvényesek.

Ezt a lépést az uniós jogharmonizációval indokolják. Ez jelentős drágulást okoz ebben a kategóriában, hiszen a magasabb autópálya díjak mellett, a főútvonalak használatáért is fizetniük kell. Az autóbuszos utazásoknál így biztosan komolyabb áremelkedéssel kell számolni jövőre.

A jövő évi változásoknál az sem mellékes, hogy a költségvetésben 150 milliárd forint plusz bevétellel számolnak, így összesen 480 milliárd lehet a teljes bevétel.

Valamivel kisebb visszhangot kapott, ám az uniónak létezik Euromatrica-irányelve is. Ebben pontosan meghatározzák, hogy milyen típusú e-matricákat lehet használni, és szabályozza a rövidebb időtartamra érvényes matricák maximális árát is. Ennek az a lényege, hogy a rövidebb időre szóló matricák megvásárlásával ne lehessen igazán jól járni, amihez már Magyarország megtette a szükséges lépéseket.

Autópálya nagyhatalom lettünk Magyarország az elmúlt három évtizedben több mint kétszer annyit költött a közúti fejlesztésekre, mint a vasúti infrastruktúra korszerűsítésére – erre mutat rá a Wuppertal Institut és a T3 Közlekedéskutató Intézet új jelentése, amely a Greenpeace megbízásából készült. Az elemzés szerint 1995 és 2021 között Magyarország 22,9 milliárd eurót fordított az utakra, ezzel szemben a vasúti fejlesztésekre csak 9,95 milliárd euró jutott. A teljes cikket itt olvashatja el.

A jövő évi autópálya matrica árakat egyébként pont a napokban tették közzé, e szerint jövőre 18 százalékos emeléssel kell számolni.

A D1 kategóriában a megyei matrica ára így 6660 forint lesz januártól;

míg az éves matrica 57 260 forintba kerül;

a havi 5180 forint lesz;

a D2 kategóriában, ahová a buszok is tartoznak, csak februárig lehet az autópálya matricát használni, akkor is ha az érvényessége ennél hosszabb időre szól.

Az uniós irányelv azonban nemcsak a fuvarozásban, hanem a személyautó forgalomban is a megtett kilométer alapú útdíjat szorgalmazza. Ennek fényében kérdéses lesz, hogy az elkövetkező években mikor, milyen szigorítások jönnek, de hosszabb távon szinte biztosan fel kell készülni arra, hogy akár a személyautózásban is át kell térni az autópálya matricák helyett az útdíj megfizetésére.