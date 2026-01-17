Negyven ember égett halálra egy svájci szilveszteri buliban, most pedig 400 ezer, fejenként 200-200 ezer svájci frank, összesen mintegy 165 millió forintnyi óvadékért próbál szabadulni a felelősség alól a crans-montanai halálbár tulajdonos házaspárja.

Zárt ajtók, képzetlen személyzet és egymásnak ellentmondó magyarázatok kerültek elő, miközben Jacques Moretti már börtönben ül, és a közvélemény egyre hangosabban követeli a felelősök elszámoltatását.

A svájci Kényszerintézkedések Bírósága még nem döntött a Le Constellation bár tulajdonosainak óvadékkal kapcsolatos kérelméről. A Moretti házaspárt gyilkossággal, testi sértéssel és gyújtogatással vádolják. A szilveszteri tűzvészben negyvenen haltak meg és 116-an megsérültek. Jacques Moretti francia üzletember jelenleg börtönben van, feleségére, Jessicára pedig óvintézkedések vonatkoznak, beleértve a kötelező bejelentkezést és az utazási tilalmat.

A Morettiék verziója: 4 tűzoltó készülék volt a bárban, de a személyzet képzetlen volt.

Gyászolók gyújtanak gyertyákat, miután tűz ütött ki a Le Constellation bárban 2026. január 1-jén, a svájci Crans-Montanában. Kép: Getty Images , Harold Cunningham

Állítólag „négy tűzoltó készülék volt, amelyek közül három az alagsorban” a Le Constellation bárban, de a személyzet „nem volt kiképezve” a tűzvédelmi előírásokra vagy arra, hogyan kezeljenek egy ilyen vészhelyzetet.

Ezt a verziót Jacques Moretti, a szilveszteri crans-montanai tragédia helyszínének tulajdonosa mesélte el az eseményekről, amely a nyomozókkal készített interjújának átiratában található, amelyet a Le Temps újság is megtekintett.

Moretti szerint a mosdók előtti vészkijárat „egyértelműen meg volt jelölve”. A francia vállalkozó azt is elmondta, hogy egy hibás neonreklámot javítottak meg röviddel szilveszter előtt. A földszinten volt egy mellékajtó is, amely nyilvánvalóan nem vészkijárat volt, és zárva volt. A Le Temps szerint Moretti nem tudta megmagyarázni, hogy miért volt zárva az ajtó, amelyet kívülről sikerült kinyitnia – adott hírt róla az Il Messaggero.