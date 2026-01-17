Cyane Panine volt az a felszolgáló, akinek a csillagszórójából kipattanó szikra okozta a svájci crans montanai Le Constellation bárban, szilveszterkor kitört tűzvészt, amelyben ő maga is életét vesztette. A hosszú szőke hajú, mosolygós lány nem kapott biztonsági oktatást, és nem volt tudatában a lángra kapott mennyezet jelentette veszélynek – állítja a lány családjának ügyvédje.

Sophie Haenni a BBC-nek azt is elmondta, hogy a tűz éjszakáján „nem lett volna szabad felszolgálnia”, de megkérték, hogy menjen le a földszintre, és segítsen mert nagyon sokan vannak - írta a BBC.

Nem Cyane döntött arról sem, hogy felveszi azt a sisakot, amelyben lefotózták, hanem a munkaadói kérésére. „Csak a munkáját végezte” – erősítette meg az ügyvéd. „Megdöbbentő, hogy a saját hibáikért Cyane-re, egy 24 éves nőre és a saját alkalmazottjukra hárítják a felelősséget" - tette hozzá.

A bár francia tulajdonosait, Jacques és Jessica Morettit a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból elkövetett testi sértéssel és gondatlanságból elkövetett gyújtogatással vádolják. Jessica Moretti azt állította a nyomozóknak, hogy az elmúlt 10 évben rendszeresen csillagszórókat használtak pezsgősüvegekben, és nem ez volt az első alkalom, hogy a lány más vállára vetette magát – mondta. „Saját kezdeményezésére tette.”

A Panine család ügyvédei azt is mondják, hogy a nő úgy érezte, kihasználják, és „szenvedett a munkakörülményei miatt”.

Szerdán egy svájci bíróság Jessica Morettit előzetes letartóztatásba helyezte, mivel az ügyészek szerint fennáll a „szökés veszélye”. A hatóságok közlése szerint a nőnek le kellett adnia az útlevelét, és minden nap jelentkeznie kell a rendőrségen.

A hatóságok elismerték, hogy a népszerű síközpont bárját öt éve nem ellenőrizték biztonsági szempontból.

A svájci Valais kanton betiltotta a pirotechnikai eszközök használatát minden fedett nyilvános helyen.

A hatóságok közölték, hogy az áldozatok mindegyike 10 000 frank (12 500 dollár; 9200 font) sürgősségi kifizetést kap, és egy alapot is létrehoztak az adományok gyűjtésére.

A bárban szilveszter éjszaka 40-en haltak meg, és több, mint százan megsérültek.