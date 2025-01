Több mint 2,3 millióan utaztak 2024-ben a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) járatain, ami 178 ezerrel több, mint az utóbbi évtizedek rekord forgalmát bonyolító tavalyi év adata – áll a hajózási társaság közleményében. Azt írták, az eredményhez hozzájárult a kormány 6 milliárd forintos támogatásából megvalósult flottafejlesztés is. A forgalomba álló két új kompnak is köszönhetően 1,46 millió utas, 463 ezer gépjármű és 134 ezer kerékpár szelte át a Balatont Szántód és Tihany között komppal. A társaság személyhajóin – a két új katamaránnak is köszönhetően – közel 19 százalékkal utaztak többen, mint az előző évben.

Minden menetrendi hajóútvonalon jelentősen nőttek az utasszámok.

A legtöbben, 250 ezren a Fonyód-Badacsony vonalon utaztak,

a legjelentősebb, közel 40 százalékos növekedést a Balatonboglár-Révfülöp közötti járat érte el,

a legtöbb utast az új Tomaj katamarán szállította.

A BAHART sétahajóira

200 ezren vettek jegyet, 36 százalékkal többen, mint egy évvel korábban,

a személyhajók összesen 44 ezer kerékpárt szállítottak a kiemelt, kerékpárbarát útvonalakon, ami több mint 14 százalékos növekedést jelent az elmúlt évhez képest.

Az állami többségi tulajdonú társaság arról is beszámolt, hogy ősszel és télen is élénk maradt a hajózás iránti érdeklődés, különösen az ünnepek alatt. A színes balatoni programok – a meghosszabbított menetrend, a korábbi menetrendnél sűrűbben közlekedő kompok, valamint a díszkivilágításba öltöztetett fénykomp – közel 30 ezer utast vonzottak.

A 2025-ös év kedvezményei szerint a kompközlekedésben január 1-jétől díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, továbbá 50 százalékos kedvezményben részesülnek a 14-25 közötti fiatalok és a közalkalmazottak.

A társaság a március végén induló menetrendi hajózási szezonban

csökkenti a családi jegy árát és kibővíti azok körét, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel a személyhajóin,

már az egy gyermeket nevelő szülők is vásárolhatnak majd családi jegyet, amely a menetrendi és sétahajó járatok mellett a gyerekhajókra is érvényes lesz,

csökken a kerékpárjegy ára – mind a kompokon, mind a személyhajókon – amely így nemcsak a helyi közlekedést, de az aktív turizmust is erősítheti a Balaton-parton.

A további kedvezményezettek köréről a társaság honlapján és kikötőiben lehet érdeklődni.

A hajózási társaság tájékoztatása szerint a Szántód-Tihany között egész évben közlekedő komp a téli időszakban hétköznapokon 60 percenként, hétvégenként 30 percenként közlekedik.