A vasúttársaság szeptember 22-ig kiterjesztett utószezoni menetrendet hirdetett, így addig is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a Balatonhoz a fővárosból és több dunántúli városból - tudatta a MÁV.

Déli part

Budapestről a Balaton déli partjára, ahogy egész évben, az utószezonban is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCity-k, amelyekre kötelező a helyjegy vásárlása mindegyik vonatrészbe. A biciklisek is bátran választhatják a járatokat, a Tópart InterCity nagykapacitású kerékpárszállító kocsit is továbbít, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező.

A kínálat bővítéseként továbbra is közlekednek kétóránként a Déli->Parti InterRégiók a Déli pályaudvar és Siófok között naponta, hétvégente pedig tovább közlekedve Fonyódra, illetve Balatonszentgyörgyre. A Jégmadár expressz az utószezonban kizárólag hétvégi napokon közlekedik Szob és Fonyód között, KISS motorvonattal teremtve meg a Dunakanyar és a balatoni panoráma összeköttetését. Vasárnaponként két mentesítő InterRégió vonat indul Fonyódról 14:36-kor és 18:36-kor Budapest-Kelenföldre, légkondicionált FLIRT szerelvényből kiállítva, a vasárnap délutáni hazatérő utasforgalom kiszolgálása érdekében. A Balaton InterCity vonatok pedig elsőosztályú kocsival és szeptember 15-ig étkezőkocsival közlekednek.

Az utószezonban a déli parton továbbra is járnak a Bagolyvonatok, így a part mentén éjfél után is lehet utazni péntek/szombat, illetve szombat/vasárnap éjszaka. Ilyenkor kétóránként közlekednek vonatok Budapest és Keszthely között.

Északi part

Az északi parton a Kék Hullám expressz a főszezontól kismértékben eltérő menetrend szerint, gyorsvonati kocsikkal közlekedik a Déli pályaudvar és Tapolca, míg napi egy járattal Szombathely között. A Déli pályaudvar és Balatonfüred között az utószezonban is kétóránként indul a Vízipók sebesvonat, mely Balatonakarattya és Balatonfüred között Káptalanfüred kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll.

Az észak-balatoni vonalon a Kék Hullám expresszek, valamint a Vízipók sebesvonatok nagykapacitású kerékpárszállító kocsival közlekednek, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező.

A Katica InterRégió hétvégi napokon közlekedik a Déli pályaudvar és Balatonfüred között, Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megáll, a kisebb megállók kiszolgálása érdekében. A Katica InterRégiók menetrendi idejében munkanapokon személyvonatok közlekednek Székesfehérvár és Balatonfüred között, melyek csatlakoznak Székesfehérváron a Balaton InterCitykhez. Péntek/szombat és szombat/vasárnap éjszaka az északi parton is közlekednek Bagolyvonatok, éjfél körül is lehetséges a part mentén, illetve a Budapestre való utazás.

Dunántúlról a Balatonhoz

A Fenyves expresszvonat az utószezonban is naponta közlekedik Pécs és Keszthely között. A vonat szeptember 9. és 20. között hétfőn, szerdán és pénteken meghosszabbított útvonalon, Balatonakali-Dörgicsére és onnan közlekedik, a zánkai Erzsébet-táborokra való eljutást segítve. Az egész évben közlekedő Helikon InterRégió vonatok pedig változatlanul naponta járnak Győr-Keszthely-Balatonszentgyörgy-Kaposvár, illetve Pécs között. A Győr és Keszthely között közvetlen kapcsolatot teremtő Tanúhegy expresszvonat az utószezonban hétvégi napokon közlekedik, biztosítva a csoportok és kerékpárosok könnyebb, kényelmesebb utazását a Balatonhoz. A Szombathely és Keszthely közötti közvetlen összeköttetés sem ért véget a nyárral, ugyanis az utószezonban is naponta jár a Lesence expresszvonat. Az expresszvonatokra kötelező a helyjegy, illetve a kerékpárhelyjegy megváltása.

Kerékpár, kutya

A Balatonhoz közlekedő távolsági járatokon a kerékpárjegy mellé kerékpárhelyjegyet is kell váltani.

Ha a kerékpárhelyek elfogynak, akkor az adott vonaton már nem lehet több kerékpárt szállítani, ilyen esetekben az utasoknak másik vonatot kell választaniuk.

Ezért érdemes a kerékpárjegyet és kerékpárhelyjegyet minél korábban, elővételben megváltani.

Az idei főszezon újdonsága volt, hogy a MÁV-START a Balatonhoz közlekedő helyjegyes vonatokon tesztüzem keretében bevezette a nagytestű, 20 kg-nál kisebb tömegű kutyák szállításának lehetőségét.

A kutyaszállítás tesztüzemét most november 2-ig meghosszabbították,

hogy a jelenlegi pozitív visszajelzések mellé az őszi tapasztalatokat is megvizsgálják.

A MÁV balatoni járatain egyébként a nyári főszezonban, augusztus 22-ig 1,25 millió menetjeggyel történő, úgynevezett viszonylati utazást regisztráltak, nem számítva a díjmentesen utazókat és a vármegye-, illetve országbérlet tulajdonosokat.

Velük együtt a szakemberek szerint

a balatoni főszezoni utazások száma több százezres nagyságrenddel meghaladta a 1,25 milliót is.

Csak a főszezont tekintve a déli part volt továbbra is kiemelkedően népszerű, oda 878 ezer, az északira pedig 378 ezer menetjegyes utazás történt.