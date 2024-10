Az AutoWallis Csoport stratégiájába illeszkedő rendkívül fontos lépés volt, hogy a kínai gyártók közül a globálisan is legkiemelkedőbb, legerősebb, legaktívabb és egyébként az egyik legsikeresebb szereplővel, a BYD-vel tavaly év végén megkezdtük az együttműködést – fogalmazott az Economx érdeklődésére Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a cégcsoport befektetői napját abban a BYD-szalonban tartották, amelyet már az első évben ki kellett bővíteni. A bővülés egyik oka, hogy

a védővámok ellenére a BYD elkötelezettsége mind a régiós, mind pedig a globális növekedés mellett töretlen maradt,

a kezdeti három után egyre több modellel fognak megjelenni a magyar és az európai piacon is. A motorpaletta kiegészül a hibridmodellekkel, illeszkedve az európai kereslethez is – fogalmazott.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A vezérigazgató szerint egyértelmű, hogy a szegedi BYD-gyár termelését nem kizárólag a magyarországi kereslet kiszolgálására tervezték, nem erre fog fókuszálni, ám a helyi gyártás mindig megerősíti lokálisan az adott márkát, így volt ez a Mercedes, vagy az Opel esetében, és így lehet a hamarosan megnyíló BMW-gyár kapcsán is.

A BYD ilyen szempontból Közép-Európában különösen jelentős szerepet tölthet be

– magyarázta.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy az Egyesült Államokban és az Európai Unióban egyaránt zajló kereskedelmi háború hullámai időszakosan valóban képesek megváltoztatni egyes gyártók taktikai döntéseit, vannak olyanok, akik inkább kivárnak, de vannak olyan gyártók is, mint amilyen a BYD, amelyek viszont töretlenül haladnak a stratégiájuk mentén. Az általános szabály nem változott az autóiparban, aki hosszú távon bátran mer fejleszteni, az előnyt szerez az európai terjeszkedésben is – magyarázta Ormosy Gábor, hozzátéve, az autóipar, az autógyártás egy hatalmas beruházást lekötő, hosszú távon megtérülő tevékenység komoly versennyel és folyamatos technológiai átalakulásokkal.

Azok a trendek, amelyeket az AutoWallis stratégiájában is elemeznek, például a digitalizáció, a kínai versenyintenzitás növekedése, vagy épp az ügyfélszokások változása egy nagyon nehezen kiszámítható, felgyorsult kényszerhelyzetet teremtenek a gyártók számára.

Felvetettük az európai autóipar augusztusi tragikus számait, illetve azokat a híreket is, amelyek tömeges németországi elbocsátásokról szólnak. Néhány nappal ezelőtt robbant a bomba, hogy

az új személygépkocsi-regisztrációk száma az Európai Unióban erőteljesen 18,3 százalékkal csökkent,

és a régió négy fő piacán egyaránt negatív eredmények születtek:

Németországban (-27,8 százalék),

Franciaországban (-24,3 százalék) és

Olaszországban (-13,4 százalék) kétszámjegyű volt a veszteség,

a spanyol piac pedig 6,5 százalékkal esett vissza.

BYD Wallis Seal U Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A vezérigazgató ezzel kapcsolatban elmondta, autógyár-bezárások az elmúlt száz évben is történtek, így ez a globális konszolidáció nem példa nélküli, hozzátéve persze, hogy a jelenlegi helyzetet árnyalja a kínai többletkapacitás megjelenése, valamint hogy a technológiai fejlettségük és alkalmazkodási képességük miatt valóban exportképessé váltak a kínai termékek, teljesen versenyképesek az európai biztonsági követelmények figyelembevételével is. Ennek értelmében

az átalakulást nem halogathatják tovább az európai gyártók.

A környezetvédelmi szabályozások szigorítására az autógyártóknak súlyos költségek árán kell minél gyorsabban reagálniuk, és ez folyamatban van.

Az MBH Bank részvényelemzése szerint a cégcsoport árbevétele 2024-ben közel 400 milliárd forint lesz, míg 2028-ra ez a másfélszeresére növekedhet, meghaladhatja az éves 566 milliárd forintot is. Ennél is fontosabb, hogy az MBH elemzése szerint az AutoWallis Nyrt. részvényeinek 12 hónapos célára 223 forint. Ormosy Gábor ezzel kapcsolatban elárulta,

az ilyen elemzések általában nem számolnak az akvizíciókkal, amelyek az AutoWallis esetében például sorban jönnek az állandó növekedési pályáján.

A vállalat évi két-három tranzakcióval bővül, új piacra, új területekre lépnek, és amit az elemzők csak utólag követnek le. Ezért szokták konzervatív prognózissal alulbecsülni az eredményeinket – fogalmazott. Ugyanakkor aláhúzta, az organikus fejlődésük és a jelenlegi működésük és azt ezt számba vevő több elemzés alapján

az AutoWallis részvények elérhetik a 220-230 forint körüli árfolyamot 12 hónapon belül.

Eladott gépjárművek száma (forrás: AutoWallis):

2020: 8376 darab,

2021: 25034 darab,

2022: 31303 darab,

2023: 44909 darab,

2024 első félév: 25438 darab.

Árbevétel (forrás: AutoWallis):

2020: 88 milliárd forint,

2021: 195 milliárd forint,

2022: 270 milliárd forint,

2023: 366 milliárd forint,

2024 első félév: 195 milliárd forint.

A befektetői napon elhangzott az is, hogy akár még idén bejelenthet az AutoWallis egy újabb tranzakciót is. Ezzel kapcsolatban a vezérigazgató közölte, nagyon aktívan ki akarják használni az autóipar előtt álló intenzív konszolidációs időszakot, úgyhogy az idei évre is több tranzakcióval számoltak, de ezek kimenetele függ a külső körülményektől is. Ugyanakkor azt megerősítette, hogy jelenleg is több mint tíz tárgyalás zajlik főleg külföldi partnerekkel.