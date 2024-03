Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

„Alig néhány héttel azután, hogy egy pedofil bűnelkövető kegyelmének nyilvánosságra hozatala, és az eddigi legnagyobb, nemzeti-konzervatív kormány elleni tiltakozás nyilvánosságra került, egy közzétett hangfelvétel nagy feltűnést kelt Magyarországon. Ezen a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit állítólag elismeri, hogy a történelem egyik legsúlyosabb korrupciós ügyében Orbán Viktor miniszterelnök közeli bizalmasai nyomozási aktákat manipuláltak ”– számolt be kedden az osztrák Kurier.

Az osztrák sajtó figyelmét is felkeltő ügyben a lap kiemeli, hogy egy kedd délelőtt megjelent, csaknem kétperces felvételen Varga Judit azt állítja: magas rangú politikusok, köztük Rogán Antal jelenlegi kabinetminiszter terhelő bizonyítékokat tűntettek el a Völner-Schadl-ügy iratanyagából.

Címlaphír lett a Völner-Schadl ügy

A lap online kiadásában címlapon szereplő cikkben a hangfelvételt is bemutatják, egyben felidézik: a korrupciós ügy 2021 decemberében országos botrányt váltott ki, mert a jelenleg is zajló eljárásban a vád szerint Völner Pál akkori államtitkár állítólag hosszú időn keresztül kenőpénzt fogadott el a Magyar Végrehajtói Kamara elnökétől, Schadl Györgytől. A volt igazságügyminiszter-helyettes ezért cserébe „konkrét ügyeket intézett” – fogalmaznak, hozzátéve, hogy Völner neve korábban többször is felbukkant a lehallgatási botrányokkal és a Pegasus kémszoftverrel kapcsolatban.

A hangfelvétel alapján azt is részletezik, hogy Rogán Antal állítólag javaslatokat tett az ügyészeknek, hogy mit kellene törölni a bírósági aktákból, de ezeket Varga Judit szerint nem mindig követték. Továbbá Völnert állítólag előre tájékoztatták arról, hogy eljárást indítanak ellene.

Varga ugyanakkor kifogásolja, hogy az ügyészségi alkalmazottakat nem teljesen a kormányzó Fidesz irányítja – írja a Kurier, kiemelve, hogy a kedd reggel közzétett, 2023 januári felvételt néhány órán belül több mint 160 ezren nézték meg a YouTube-on.

Volt férj, lemondott államfő és miniszter

A cikkben rámutatnak, hogy a felvétel közzététele mögött egy „nem ellentmondásmentes figura” áll, nevezetesen Magyar Péter ügyvéd, aki egykor Orbán Viktor kormányzópártja, a Fidesz belső köréhez tartozott, illetve úgy írják: kormányhivatalokban töltött be vezető tisztségeket és az exminiszter férje volt.

Magyar egészen a közelmúltig nem játszott szerepet a politikai nyilvánosságban, ez azonban február elején megváltozott, amikor Novák Katalin köztársasági elnöknek le kellett mondania, miután megkegyelmezett egy bűnözőnek, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni egy gyermekotthonban történt szexuális zaklatás ügyét, valószínűleg felsőbb politikai erők felszólítására – írja az osztrák napilap.

Megjegyzik: Varga Juditnak is le kellett mondania politikai tevékenységéről, aki pedig a Fidesz első számú jelöltje lett volna a júniusi európai parlamenti választáson.

Latolgatják a következményeket

A napilap beszámol a nap további eseményeiről is, miszerint az exminiszter nem sokkal a hangfelvétel megjelenése után egy Facebook-bejegyzésben azt állította: Magyar Péter lelkileg bántalmazta, és kényszerítette, hogy az elhangzottakat elmondja, amelyhez hasonló vádak a kormányközeli médiában is megjelentek. Ezt viszont a volt férj cáfolta.

Név nélkül idéznek egy magyar újságírót is, aki szerint egyelőre nem tudni, milyen politikai következményei lesznek a közzétett felvételnek, mert nehéz megkülönböztetni, hogy mi az, ami „politikailag releváns” és mi számít „a hatalmasokkal és a volt feleséggel szembeni személyes elszámolásnak”.

Orbán Viktor miniszterelnök egyelőre nem kommentálta a felvételt, viszont Gulyás Gergely, a kormányfő hivatalának minisztere "családi vitáról" beszélt, amelynek "nincs helye a nyilvánosság előtt” – idézi a Kurier.