Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán reagált a Magyar Péter által kedden reggel közzétett hangfelvételre.

„Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve. Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra” – írta.

Varga Judit posztjában felidézett egy januári esetet, amikor hajnalban arra kelt, hogy Magyar Péter őrjöngve, erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostorozta, hogy hogyan képzeli, hogy lejáratja a barátai előtt, mert nem tudta telefonon elérni.

Ekkor azt módszert alkalmazta, amit hosszú évek alatt alakított ki, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradt, ahogy volt, arra várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik a férje, ez azonban nem történt meg.

Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam és mellettem a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet. Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek. Mert rutinom volt ebben bőven. A hallgatásom bejött, egyszer vége lett, kiment a nappaliba és lefeküdt a kanapéra, ahol végül elaludt. Borzasztó érzés volt. De már akkor nem érdekelt. Akkor már régen elhatároztam, hogy elválok tőle

– részletezte.

Döntését közölte Magyar Péterrel, aki miután rájött, hogy „az álságos bocsánatkérésekkel, kézzel írott nagyszerű fogadalmakkal már semmire sem megy”, elkezdett fenyegetőzni, véleménye szerint a felvétel közzétételének is ez a kontextusa.

Magyar Péter nem sokkal később a Facebookon válaszolt a volt felesége állításaira. Posztjában arról írt, hogy a Varga posztjában leírtak „természetesen nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek”.

„Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd” – írta.