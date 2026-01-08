Végre jelentős áttörés történt az árrésstoppal kapcsolatban. A Kormányinfón az Economx kérdésére ugyanis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elismerte, a kormányzat valóban gondolkodik arról, hogy az az árszabályozás ne egy átmeneti intézkedés legyen, hanem hosszabb távon is megmaradjon.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tegnap már felvetette, szerinte az a kulcskérdés, hogy az árrésstopok átmeneti eszközök maradnak-e, vagy hosszabb távon is a gazdaságpolitika részei lesznek. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tárcavezetője arra figyelmeztetett, hogy a magyar gazdaság még viharosabb időszak elé nézhet, bár 2026 második felében fordulat jöhet, addig azonban kulcsszerepe marad a fogyasztás élénkítésének és az árrésstopoknak.

Eddig viszont csak Nagy Márton lebegtette be, hogy az árrésstop akár örökre is velünk maradhat, a kormányzat más szereplői eddig erről nem nyilatkoztak. Ezért is lehet jelentős előre lépés, amit Gulyás Gergely elmondott a februári döntéssel kapcsolatban.

Komoly közpolitikai, közgazdasági vitának nevezte annak megvitatását, hogy az árrésstopok hosszútávon is velünk maradhatnak-e. Szerinte kétségkívül létező álláspont, hogy az ilyen jellegű profitkorlátozásnak nemcsak alkalmilag, de akár hosszabb távon is helye lehet a modern gazdaságoknak.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány ezt a vitát egyelőre csak akkor folytatja le, mikor dönteni kell az árrésstop meghosszabbításról.

De elismerte, a kormányüléseken beszéltek már annak a lehetőségéről, hogy az árrésstop ne csupán egy átmeneti intézkedésként szolgáljon. Ha viszont hosszabb távon is marad, akkor „természetesen” meg kell vitatni a gazdaság szereplőivel, a közgazdászokkal, hogy az milyen területen, milyen haszonkulcs mellett valósulhat meg.

Megjegyezte azt is, hogy „a bizonyos értelemben a profitot is korlátozó intézkedést” korábban (tavaly márciusban) a háborús infláció megfékezésére vezették be, így most a kormánynak az a feladata, hogy februárban döntsön annak a sorsáról.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a január 8-i Kormányinfón Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A gazdasági szempontok mellett van egy politikai vetülete is a kérdésnek a közelgő országgyűlési választások kapcsán. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint az inflációt másfél százalékponttal csökkentő árrésstop kapcsán Sebestyén Géza közgazdász már tavaly nyáron megjósolta, közvetlenül a választások előtt kivezetni egy ilyen hatékony és az átlag magyar állampolgár számára is érzékelhető pozitív hatással járó intézkedést nyilván kontraproduktív lenne a kormányzat részéről. „Sajnos, nagyon igaz az, hogy bármikor is lesz az árrésstop kivezetve, amivel a lakosság már most nyert, de a kedvezmény végét az átlag szavazó akkor is negatív hírként fogja értékelni. Azaz, nem azt fogja látni, hogy eddig profitált az árrésstopból, hanem azt fogja érezni, hogy most elveszített egy kedvezményt” – utalt arra az MCC gazdaságpolitikai műhelyvezetője, hogy a hatósági szabályozás után, ahogy az megtörtént az ársapkák esetében is, gyorsan és jelentős mértékben visszapattannak az árak.

Érdekes, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a kezdeti kritikája óta nem nyilatkozott az árrésstop jövőjével kapcsolatban.