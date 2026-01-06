Még mindig nem ereszt 2025, de Orbán Viktor miniszterelnöknek azért szerencséje volt, ugyanis a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján mindössze egyetlen olyan kérdést kapott, amely a magyar gazdaság helyzetével foglalkozott. Pedig a helyzet ennél azért többet érdemel.

Mindenesetre a kormányfő a hvg.hu kérdésére elismerte, a növekedés valóban alacsony volt, de szerinte a magyar gazdaság belső erejét mutatja, hogy ilyen körülmények között is ki tudtak találni olyan eszközöket, "amelyekkel könnyebbé tesszük a magyarok életét". Ugyanakkor Orbán Viktor leszögezte, a növekedés mértéke ki van szolgáltatva a háborúnak. Szerinte inkább az a kérdés, hogy a háborúra való hivatkozást felmentésnek értékeli-e a kormányzat. Meglátása szerint hazánkban nem ez történt.

Ugyanakkor a kormany.hu oldalon szilveszter napján megjelent, és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által jegyzett Makrogazdasági és költségvetési előrejelzés (2025-2029) című kiadványból az derül ki, hogy a legfontosabb bevételi adatok kivétel nélkül a törvényben lefektetett előirányzatok alatt maradnak.

Az államháztartás mérlege alapján a költségvetés bevételeként 26621,9 milliárd forinttal számoltak, a gazdálkodó szervezetek befizetéseiből (például: társasági adó, útdíjak, kiskereskedelmi adó, stb.) 3912,5 milliárdot, a fogyasztáshoz kapcsolt adókból (például: áfa, jövedéki adó, turizmusfejlesztési hozzájárulás, stb.) 10952,5 milliárdot, míg a lakosság befizetéseiből (szja, adóbefizetések, illetékbefizetések, gépjárműadó) 5285,5 milliárdot remélt az NGM korábban.

Ehhez képest

a vállalkozások után várhatóan 3501,3 milliárdot (411,2 milliárdos hiány),

a fogyasztásból 10878 milliárdot (74,5 milliárdos hiány),

illetve a lakosságtól 5211,9 milliárdot (73,6 milliárdos hiány) realizálhat az államháztartás.

Ennek ellenére a kamatbevételek vártnál nagyobb mértéke miatt a bevételi oldal 519 milliárddal nagyobb lehet (27140,9 milliárd forint).

Az államháztartás működése nagyban függ az adóprés hatékonyságától.

Táblázatunkból látható, hogy 2024 és 2029 között több mint 5 ezer milliárd forinttal növekedhet majd az adóteher. Amíg 2024-ben még valamivel több mint 18,2 ezer milliárd forint folyt be az államháztartásba, addig 2029-ben már több mint 23,6 ezer milliárd forint bevételre lesz szükség ahhoz, hogy működőképes maradjon az ország.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, negatív rekordot állított fel 2025 az uniós források kapcsán is. Az előrejelzés szerint tavaly várhatóan 942,5 milliárd forint érkezhetett az államháztartásba, ami azt jelenti, hogy így most először ezermilliárd forint alá csökkent az uniós programokból származó bevételek értéke.

Uniós programok bevételei: