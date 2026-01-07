Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,8 százalékra lassult decemberben a novemberben jegyzett 4,0 százalékról – derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich, STAT) előzetes adataiból.

Az előzetes adatok szerint az osztrák infláció 2025 decemberében 3,8 százalék volt, ezzel

múlt július óta először csökkent 4,0 százalék alá.

Különösen az energiaárak emelkedése lassult az év végén, mivel az üzemanyagárak három hónap után ismét mérsékelték az inflációt. Az áram azonban továbbra is drágult. Az energiaárak decemberben 9,0 százalékkal emelkedtek a novemberi 10,9 százalékos növekedést követően. Az élelmiszerek, dohánytermékek és alkohol esetében azonban gyorsult a drágulás, az árak 4,1 százalékkal emelkedtek a novemberi 3,6 százalék után. Az infláció fő hajtóereje ismét a szolgáltatószektor volt 4,4 százalékos éves szintű áremelkedéssel, szemben a novemberi 4,5 százalékos drágulással – nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.

Havi bázison 0,4 százalékkal ugrottak meg a fogyasztói árak Ausztriában decemberben, miután novemberben 0,3 százalékos növekményt jegyeztek fel.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 4,0 százalékról 3,9 százalékra lassult decemberben, havi szinten pedig 0,6 százalékos emelkedést regisztráltak az előző havi 0,2 százalékos növekedést követően.