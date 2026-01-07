Az euróövezetben 2 százalékra lassult az éves infláció decemberben a novemberi 2,1 százalékról az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat szerdán ismertetett nem végleges számítása szerint. Elemzői várakozások átlagában is 2 százalékos decemberi éves infláció szerepelt.

Decemberben a fogyasztói árak 0,2 százalékkal nőttek novemberhez képest, amikor 0,3 százalékos csökkenést mértek.

Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció 2,3 százalék volt decemberben a novemberi 2,4 százalék után.

Az energiaárak csökkenése 0,5 százalékról 1,9 százalékra gyorsult. Az ipari termékek drágulása a novemberi 0,5 százalékról 0,4 százalékra lassult decemberben.

Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árnövekedése a novemberi 2,4 százalékról 2,6 százalékra gyorsult. A szolgáltatások áremelkedése 3,4 százalékra lassult a novemberi 3,5 százalékról.

Az euróövezetben a legmagasabb éves inflációt Észtországban és Szlovákiában mérték, egyaránt 4,1 százalékost. A legalacsonyabb áremelkedés Cipruson volt, 0,1 százalék.

Az MTI emlékeztetett, a decemberre vonatkozó végleges inflációs adatot január 19-én ismerteti az Eurostat.