Olyan vállalkozást szerettünk volna, amely még akkor is ellenáll a piaci összeomlásoknak, ha a turizmus összedől – mondta Yasuyuki Watanabe, a Hotel Nine Hours igazgatója a Bloombergnek. A vállalkozás természetesen pénzt kap e tevékenységéért sőt, nyereséget termel.

Az alvásvizsgálatok és a kapcsolódó egészségügyi problémák diagnosztizálása sokáig a kutatók és a kórházak hatáskörébe tartozott, de ez megváltozott az alváskövetőknek és a különböző kütyüknek köszönhetően, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy otthon elemezzék saját alvásukat. A kapszulaszállodák egy újabb megoldást kínálhatnak, jobb nyomon követést és eszközöket kínálva az egyének és a kutatók számára.

A jó alvás, jobb életminőséget kínál, de keveset tudunk róla.

A Hotel Nine Hours ügyfelei közé tartozik a Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem és a Kobayashi Pharmaceutical Co. A múlt hónapban a kapszulahotel üzemeltetője az NTT Data Group Corp.- nel együttműködve új létesítményt nyitott, amelyekbe agyhullám- és test-érzékelőket építsenek be.

Egyes vállalkozások ezzel termékeket tudnak tesztelni, például szemmaszkokat és italokat, mások megkérhetik a szállásadókat, hogy korlátozzák vendégeiknél a koffeinmennyiséget vagy aludjanak bizonyos órákban a kapszulákban. Cserébe visszatérítik a vendégeknek a tartózkodásuk teljes költségét.

Noha a hüvelyek hasznos betekintést nyújtanak, az alvás ilyen körülmények között történő elemzésének még vannak korlátai, mert nem lehetséges részletes agyhullám-adatokat gyűjteni, Taishiro Kishimoto, a Keio Egyetem Orvostudományi Karának professzora szerint. Elmondta, hogy a szálloda technológiája eltér a kutatók szokásos gyakorlatától, amikor szenzorokat helyeznek a bőrre.

A Hotel Nine Hours szerint az embereknek 10 százaléka kér kezelést a tartózkodása után, amikor fény derült alvási adataikra.

Míg jelenlegi adatgyűjtésében a japán felhasználók dominálnak, a vállalat nemzetközi terjeszkedést tervez, és 2030-ig 30 alvásfigyelő kapszulaszállodát kíván nyitni Európában és tízet Észak-Amerikában.

A Hotel Nine Hours gyakorlatilag az egészségügyi technológiai iparba szeretne beköltözni. Odáig akarnak fejlődni, hogy az emberek hajlandóak legyenek fizetni az alvási adatok gyűjtéséért.