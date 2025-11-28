céginfó.hu
Otthon Start: minden, amit 2025-ben tudni kell az első lakásról

Otthon Start: minden, amit 2025-ben tudni kell az első lakásról

Otthon Start: minden, amit 2025-ben tudni kell az első lakásról

Az anyagi biztonsághoz ma már nem csak a megtakarítás vagy a befektetés tartozik, hanem az is, hogyan döntünk életünk egyik legnagyobb pénzügyi lépéséről: a saját otthonról. A lakáspiac 2025 nyarán visszalassult, az érdeklődés csökkent, majd az Otthon Start Program bevezetésével új lendületet kapott. A bizonytalan környezetben egyre fontosabb kérdés lett, hogyan érdemes első lakást vásárolni – és mire kell figyelni a finanszírozás során. A CIB Bankkal közösen készülő, hatrészes sorozatunk ötödik epizódjában éppen ezért az Otthon Startot és annak teljes lakáspiaci hatását járjuk körbe. A műsor vendégei Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője és Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője voltak.
Tieger Endre, 2025. december 30. Fotó: Economx / 1 - Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője és Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője

Hogyan alakult a lakáskereslet és a kínálat az elmúlt 1–2 évben, mely korosztályok kerültek nehezebb helyzetbe, és mi mozgatja ma leginkább az árakat? A kamatkörnyezet, a különféle támogatások, a kereslet megugrása vagy épp a kínálat szűkössége? Lépést tart-e az átlagkeresetek növekedése az árakkal, mely lakástípusok drágultak legjobban, és melyek maradtak elérhetőbbek?

Mindenre választ kaphatunk az Economx podcast műsorában. 

Kapcsolódó

Kiemelt téma az Otthon Start Program is, amely rövid idő alatt megkerülhetetlen elem lett a lakásvásárlási és finanszírozási döntésekben. Megnézzük, pontosan miben segít, kiknek szól, hol látható már a hatása, és hogyan változtatta meg a lakáskeresési szokásokat – a lokációtól a méreten át az ingatlanok állapotáig.

Szó esik a műsorban arról, hogy 

  • Mi mozgatja ma a lakásárakat: kamatok, támogatások vagy a kereslet átalakulása?
  • Mit old meg valójában az Otthon Start Program, és kik járnak vele a legjobban?
  • Milyen hitel fér bele ma egy fiatal költségvetésébe – és ezt hogyan számolja ki a bank?
  • Hol érdemes 2025-ben első lakást keresni: lokáció vagy állapot számít többet?
  • Melyek azok a gyakori hibák, amelyeken a legtöbb lakásvásárlás elcsúszik?

CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel THM: 3,04-3,11%*

CIB CSOK Plusz Kamattámogatott Hitel THM: 3,04-3,11%*

CIB piaci kamatozású jelzáloghitelek THM: 5,82-10,61%*

*A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

Reprezentatív példa CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel egyösszegű folyósítás esetén: a kölcsön összege 12 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, hitelkamat típusa 5 éves kamatperiódusokban rögzített, ügyfél által fizetendő ügyleti kamat induló mértéke 2,95%, Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 3,04%, havi törlesztőrészlet induló összege 66 497 Ft, kölcsön teljes díjában foglalt díj 3 969 998 Ft, fizetendő teljes összeg 15 969 998 Ft.

Reprezentatív példa CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel szakaszos folyósítás esetén: a kölcsön összege 12 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, hitelkamat típusa 5 éves kamatperiódusokban rögzített, ügyfél által fizetendő ügyleti kamat induló mértéke 2,95%, Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 3,11%, havi törlesztőrészlet induló összege 66 497 Ft, kölcsön teljes díjában foglalt díj 4 049 998 Ft, fizetendő teljes összeg 16 049 998 Ft.

A hirdetésben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.

További videók

A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Soha nem voltak ilyen fontosak az adataink, a kiberbűnözők több tíz billió dollár értékű adatot szereztek meg tőlünk - mondta Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője az Economx Money Talks Podcastjének legújabb epizódjában. Az adatok átszövik a vállalatok mindennapi tevékenységét, lényegében minden eszköz adatokat termel.
Gáll Csongor, 2025. december 22. hétfő, 08:00

Erre költ a magyar idén karácsonykor

Az ünnepi ajándékozás ma már nem csak szeretet, sokaknak fontos a praktikum, az érték és a használhatóság. Ruhák, kütyük, játékok — de vajon melyik kategória viszi a prímet idén? Erről szól az Economx új videóriportja.
Faragó Janka, 2025. december 21. vasárnap, 08:40

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Az Economx új videóriportjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok milyen szempontrendszer alapján választanak maguknak vagy a szeretteiknek mikulás csokoládét az idei szezonban.
Faragó Janka, 2025. december 5. péntek, 18:08

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a Babamama Expót. Az Economx az új SZJA kedvezmények fényében kérdezte a szülőket arról, hogy mennyire befolyásolja a gyermekvállalási kedvüket egy-egy adókedvezmény.
Faragó Janka, 2025. november 28. péntek, 10:21
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Otthon Start: minden, amit 2025-ben tudni kell az első lakásról

Otthon Start: minden, amit 2025-ben tudni kell az első lakásról

Az anyagi biztonsághoz ma már nem csak a megtakarítás vagy a befektetés tartozik, hanem az is, hogyan döntünk életünk egyik legnagyobb pénzügyi lépéséről: a saját otthonról. A...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.