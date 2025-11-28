Otthon Start: minden, amit 2025-ben tudni kell az első lakásról

Az anyagi biztonsághoz ma már nem csak a megtakarítás vagy a befektetés tartozik, hanem az is, hogyan döntünk életünk egyik legnagyobb pénzügyi lépéséről: a saját otthonról. A lakáspiac 2025 nyarán visszalassult, az érdeklődés csökkent, majd az Otthon Start Program bevezetésével új lendületet kapott. A bizonytalan környezetben egyre fontosabb kérdés lett, hogyan érdemes első lakást vásárolni – és mire kell figyelni a finanszírozás során. A CIB Bankkal közösen készülő, hatrészes sorozatunk ötödik epizódjában éppen ezért az Otthon Startot és annak teljes lakáspiaci hatását járjuk körbe. A műsor vendégei Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője és Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője voltak.

Hogyan alakult a lakáskereslet és a kínálat az elmúlt 1–2 évben, mely korosztályok kerültek nehezebb helyzetbe, és mi mozgatja ma leginkább az árakat? A kamatkörnyezet, a különféle támogatások, a kereslet megugrása vagy épp a kínálat szűkössége? Lépést tart-e az átlagkeresetek növekedése az árakkal, mely lakástípusok drágultak legjobban, és melyek maradtak elérhetőbbek?

Mindenre választ kaphatunk az Economx podcast műsorában.

Kiemelt téma az Otthon Start Program is, amely rövid idő alatt megkerülhetetlen elem lett a lakásvásárlási és finanszírozási döntésekben. Megnézzük, pontosan miben segít, kiknek szól, hol látható már a hatása, és hogyan változtatta meg a lakáskeresési szokásokat – a lokációtól a méreten át az ingatlanok állapotáig.

Szó esik a műsorban arról, hogy

Mi mozgatja ma a lakásárakat: kamatok, támogatások vagy a kereslet átalakulása?

Mit old meg valójában az Otthon Start Program, és kik járnak vele a legjobban?

Milyen hitel fér bele ma egy fiatal költségvetésébe – és ezt hogyan számolja ki a bank?

Hol érdemes 2025-ben első lakást keresni: lokáció vagy állapot számít többet?

Melyek azok a gyakori hibák, amelyeken a legtöbb lakásvásárlás elcsúszik?



CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel THM: 3,04-3,11%*

CIB CSOK Plusz Kamattámogatott Hitel THM: 3,04-3,11%*

CIB piaci kamatozású jelzáloghitelek THM: 5,82-10,61%*

*A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

Reprezentatív példa CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel egyösszegű folyósítás esetén: a kölcsön összege 12 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, hitelkamat típusa 5 éves kamatperiódusokban rögzített, ügyfél által fizetendő ügyleti kamat induló mértéke 2,95%, Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 3,04%, havi törlesztőrészlet induló összege 66 497 Ft, kölcsön teljes díjában foglalt díj 3 969 998 Ft, fizetendő teljes összeg 15 969 998 Ft.

Reprezentatív példa CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel szakaszos folyósítás esetén: a kölcsön összege 12 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, hitelkamat típusa 5 éves kamatperiódusokban rögzített, ügyfél által fizetendő ügyleti kamat induló mértéke 2,95%, Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 3,11%, havi törlesztőrészlet induló összege 66 497 Ft, kölcsön teljes díjában foglalt díj 4 049 998 Ft, fizetendő teljes összeg 16 049 998 Ft.

A hirdetésben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.