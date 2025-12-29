A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Azonban az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés nem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, így fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget.

De figyelem! Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A termék hibája esetén számos előírás védi a fogyasztókat.

Kötelező jótállás alá eső, 10 ezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (pl.: háztartási készülékek) esetén ugyanis 3 munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Továbbá 3 munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum 2 évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük.

De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás.

Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak. Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható.

Az internetes vásárlások kényelmesek, azonban kockázatokat is rejthetnek.

Ezért különösen fontos, hogy olyan webáruházból rendeljünk, amely valódi, könnyen elérhető cégadatokkal rendelkezik, és oldalán megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek, az adatkezelési tájékoztató, valamint a teljes körű termékinformációk.