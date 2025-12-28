Túl vagyunk a karácsonyi ajándékosztáson, és mostanra az is kiderült: mennyire értek célba az ötleteink, eltaláltuk-e színben, méretben a meglepetést, tetszik-e, amit adtunk és kaptunk. Ha véletlenül nem sikeredett tökéletesre az ajándék, akkor is van lehetőségünk változtatásra - de nem mindig pontosan úgy, ahogyan azt gondoljuk.

Sokan úgy tudják, létezik úgynevezett „háromnapos visszavételi garancia”. De ez így nem egészen igaz - hívta fel a figyelmet összeállításában a Tolna vármegyei hírportál.

Valóban létezik jogszabályban meghatározott három munkanapos cseregarancia, de csak hibás termék esetén és csak bizonyos típusú tartós fogyasztási cikkekre.

Vagyis olyan általános szabály nem létezik, hogy egy terméket csak azért, mert nem tetszik, három napon belül visszavigyünk és kicseréljünk. Amennyiben minőségileg nem kifogásolható a termék, akkor a bolt nem köteles azt visszavenni.

A háromnapos szabály csak a kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, és kizárólag a bruttó 10 ezer forint eladási ár fölött értékesített tartós fogyasztási cikkek meghibásodása esetén.

Ebbe a körbe tartoznak például a bútorok, az ékszerek, a különböző híradástechnikai felszerelések, a háztartási gépek, a laptopok és például a gépkocsi is.

Egy ilyen termék esetében egyrészt megillet bennünket a vásárlástól számított egy év jótállási jog, valamint a vásárlástól számított kettő év kellékszavatossági jog, ezen belül pedig a vásárlástól számított három munkanapos cseregarancia is - mutatott rá a portál.

Azt is fontos tudni, hogy a háromnapos cseregarancia elállásra, vagyis pénzvisszafizetésre nem jogosít.