Hosszú hónapokon át egy férfi hozta rá a frászt a közlekedőkre a 37-es főúton, azzal, hogy életveszélyes módon kiugrált az arra haladó autósok elé, akiket aztán mindenféle gyanús szöveggel arra kért, hogy vigyék el őt egy közeli településre. Most elkapták a rendőrök a férfit - számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál.

A vármegyei rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályán megerősítették:

előállították a férfit a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol azonnali eljárást indítottak ellene közlekedési szabálysértés miatt.

A boon.hu úgy tudja, 100 ezer forint feletti pénzbírságot szabtak ki a szabálysértő elkövetőre.

Az ügy azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy több miskolci, illetve a 37-es főúttal és környezetével foglalkozó Facebook csoportban is megosztottak egy bejegyzést, amelyben egy autós arra panaszkodik, miként csapta be őket a „heges arcú fantom". Azóta kiderült, hogy sokan tettek hasonló bejelentést a rendőrségen. A nyomozók be is azonosították az illetőt, egy újharangodi férfit, aki nem ismeretlen a hatóságok előtt, mindeddig azonban nem sikerült őt rajtakapni.

A rendőrség most azt kéri, hogy ha a továbbiakban az eljárás ellenére a férfi ismét megjelenne a 37-es főút mentén és erőszakos, szabálysértő módon stoppolna, azonnal tegyenek bejelentést.