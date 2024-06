Idén megfeleződött a borsó termőterülete a korábbi évekhez képest, ráadásul az enyhe és száraz tavasz miatt messze elmarad a termésátlag a várakozásoktól - a termelők kifejezetten rossz helyzetbe kerültek.

Magyarország Európa harmadik legnagyobb zöldborsó termelője volt eddig, átlagosan 10-13 százalékkal,

most azonban egy soha nem látott visszaesés tapasztalható az ipari zöldség ágazatban.

Ahhoz, hogy megtartsuk pozícióinkat, új fajtákra, új technológiára és összefogásra van szükség - írja a novenyvedoszer.hu.

2021-ig ez volt az egyik legkiszámíthatóbb termékpálya, azóta teljes a bizonytalanság.

2024_ben megfeleződtek a tavalyi árak,

a hűtő-és konzervipar jóval kevesebb alapanyagra kötött szerződést, mint korábban,

kifejezetten rossz a termés mennyisége is.

Vannak olyan termelők, akiknek hatvan százalékkal csökkent a borsó termőterülete a tavalyihoz képest.

A csapadékon is múlik, hogy mekkora egy hektár bekerülési költsége, viszont az energiadrágulás miatt nem mindegy, hogy egyszer, vagy kétszer kell megöntözni a borsót - ez is jelentősen növeli a költségeket. Intenzív technológia mellett akár 650 ezer forintra is rúghat egy hektár öntözési költsége.

A 2024-es alacsony felvásárlási áraknak a fő oka, hogy az év elején még jelentős tavalyi készletek voltak a hűtőházakban.

Ifj. Fülöp Gábor, az Agrosprint Zrt. igazgatósági tagja azt mondta:

idén kevesebb területen jóval kevesebb borsó termett.

Minden eddiginél korábban kezdődött a borsó betakarítása, az időjárási hatások következményeként május közepén indult a munka. Erre a cég harminc éves fennállása óta nem volt példa, ugyanis normális körülmények között június elején kezdődik a betakarítás és a feldolgozás, idén ez három héttel korábban történt.

Jelenleg a szezon második felénél tart a borsó, a hektáronkénti kihozatala nagy mértékben alulmaradt az elvárttól. Idehaza a korai típusú borsónál másfél, két tonnás volt az átlagtermés, a későbbinél ennek a duplája, de ez most nem így történt.

Az alacsony felvásárlási ár és a kevés hozafel miatt a fenntartható gazdálkodás is veszélybe került

- nyilatkozta a szakember.

A középérésű borsóknál jobbak a hozamok, de jelentős a területi különbség. A jégesők pedig sokat rontottak a helyzeten. A feldolgozók által támasztott gyártási terveknek a megvalósulása mindenképpen alulmarad a tervezettől. Területi fekvésből fakadóan eltérhet a mennyiségi csökkenés mértéke.

Minimum tíz százalékos lesz a terméskiesés, ezért az idei borsószezon meg sem közelíti hozamában a tavalyi számokat.

Apáti Ferenc, a FruitVeb Zöldség-, Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint egy több évre kiterjedő árszerződés mindenkinek előnyös lenne.

Tavaly nagyon magasra szöktek az alapanyagárak, a csemegekukorica felvásárlási ára 110 forint volt kilogrammonként, a zöldborsóé 230 forint, ami a termelőknek jó volt, ráadásul tavaly magasak voltak a hozamok is, amelynek köszönhetően jövedelmező volt a borsótermesztés.

A drága nyersanyagból gyártott fagyasztott és konzervipari késztermékkel a feldolgozóipar küszködött igazán a piacon, ugyanis a 2022-es áremelkedések után tavaly elkezdtek zuhanni az árak, és pontosan akkor indult el a késztermékek árának a zuhanása, amikor drága nyersanyagból kellett gyártani késztermékeket.

Ez a helyzet ütött vissza erre az évre, ugyanis a csemegekukorica ára megfeleződött, a zöldborsó ára is zuhant negyven százalékot, ami a termelőknek rossz helyzetet teremtett. A feldolgozóknak sem kedvező ez, ugyanis egy ilyen helyzetből újra felállni mindenkinek nehéz lesz.