Ahogy arról az Economx is beszámolt: nem jött be a Nélküled című szám, kiakadtak a lakók a zenélő út miatt. Heves vármegyében aláírásgyűjtéssel igyekeznek elérni a zene beszüntetését, de beérnék egy zajvédő fallal is.

A 21-es úton nemrég átadott útszakasz ügye a parlament hétfői plenáris ülésén került újra elő.

A Jobbik képviselője, Dudás Róbert azt kérdezte a közlekedési és építésügyi minisztertől, jó helyre ment-e az a csaknem kétmilliárd forint, amelyből a pár száz méteres zenélő utat alakították ki Heves vármegyében, miközben a falvakban járhatatlanok az utak - írta a hvg.hu.

Örülök, hogy Heves megyében nincs nagyobb baj, mint a zenélő út

- reagált Lázár János, aki szerint az ellenzéki képviselő butaságot állított, mert

a 21-es út felújítása került 1,8 milliárd forintba, ennek részeként, 10 millió forintból valósult meg az egyébként neki túlzottan nem tetsző zenélő út beépítése.

Arra kérte a képviselőt, nézze el a magyar közút mintegy 5600 főnyi kollégájának, hogy a szürke aszfaltokhoz tartozó szürke hétköznapokat megpróbálták egy kicsit zenével színesíteni.

A tárcavezető közölte:

ha a lőrinci polgárok nem rendelnek zenét, akkor a zene természetesen elmarad.

Szeptember elején adták át az ország harmadik zenélő útját. A 21-es út Lőrinci és Hatvan közötti akusztikus aszfaltja az Ismerős Arcok Nélküled című dalát játssza. Átadásakor Szabó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: „Ez a dallam, ami a szívünkből szól. Tizenötmillió magyar szíve megdobban, amikor egy focimeccs előtt felhangzik a Nélküled című dal.”

Ezzel azonban nem mindenki tud azonosulni, többeket zavar a zene.