Európára is átterjedhetnek a korábban csak a trópusokra jellemző betegségek, amelyeket eddig is behurcoltak a kontinensre, de a nyári időjárás melegebbé és nedvesebbé válásával kedvezőbb körülmények alakultak ki a kórokozókat terjesztő rovarok számára.

A legfrissebb hír szerint a lepkeszúnyog által főként a mediterrán régióban terjesztett leishmaniasis a klímaváltozás miatt terjedő trópusi betegségek egyik legújabb fajtája.

A betegség száj- és orrnyálkahártya-fekélyeket okozhatnak, illetve a nyirokcsomó, a lép, a máj, a csontvelő elváltozását vonhatja maga után. A leishmaniasisnak számos különböző klinikai megnyilvánulása van: sebeket okoz a bőrön, amelyek tartósan elcsúfíthatják a beteget. Más trópusi fertőzésekkel ellentétben a dél-európai országokban zoonózisként van jelen, vagyis állatról emberre terjed, fő hordozói a veszélyes kórnak a kutyák.

Olaszországban nagy erőkkel irtják a dengue-láz kórokozójának terjesztőjét, de az Itáliában nyaralni készülőknek nem kell aggódniuk.

A magyar ingatlanvásárlók körében is egyre népszerűbb Trieszt különböző részeit idén már ötször kellett fertőtleníteni a dengue-láz miatt. A rendkívüli intézkedés oka az volt, hogy ismét felütötte fejét a betegség, amelyet az Ázsiából származó tigrisszúnyog terjeszt.

A környező országokból jutott be Magyarországra tavasszal a szamárköhögésért felelős, cseppfertőzéssel terjedő baktérium.

A népegészségügyi központ tájékoztatása szerint nincs országos járvány, míg a felnőtteknél és az oltottak körében enyhén zajlik le, a csecsemőknél súlyos lefolyású, a légzéskimaradás halálos is lehet. Két, az otthonából kórházba szállított oltatlan csecsemő esetében igazolódott be, hogy haláluk oka szamárköhögés és annak következtében kialakult szövődmények voltak.

Mi magunk is hurcolhatunk haza vérszívókat: évszaktól függetlenül is terjed, de az idegenforgalom élénkülése miatt nyáron, főszezonban ugrik meg leginkább az ágyi poloskák száma.

A tiszta környezet nem jelent védelmet a rovarok ellen, bizonyos folyamatok optimalizálásával ugyanakkor csökkenthetjük az ágyipoloska-fertőzés kockázatát. Szaporodásuknak kedvez a gyakori vendégváltás, akik az ágyi poloskát más szálláshelyekre és otthonaikba hurcolják. A nyári utazási és fesztiválidőszak alatt nagyobb elővigyázatosság javasolt: utazás során poggyászunkat ne tároljuk az ágy mellett, ha megoldható, tartsuk a fürdőszobában, az ágyi poloska ugyanis érzékeny a páratartalomra; a ruhákat zsákoljuk be, a szennyest tegyük külön zsákba.

A Covid-variánsa, a FLIRT Amerikából érkezett Európába, és bár a vírus nem okoz komolyabb tüneteket, mint az omikron eddigi variánsai, tönkreteheti a nyaralásunkat.

A FLIRT jellegzetes tünetei: torokfájás, köhögés, enyhe hőemelkedés. A szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja enyhe emelkedést mutat.

Pandémiaveszélyt emlegetnek virológusok, miután felütötte a fejét a madárinfluenza fertőzött tehenekkel dolgozó emberek között az Egyesült Államokban.

A madárinfluenza vírusa akár egy újabb világjárvány kiváltó oka is lehet szakértők szerint, mert nemcsak a tehenekben, hanem már az amerikai tejtermékekben is kimutatható a kórokozó. Arról nincsenek még adatok arról, hogy a fertőzött állatokkal kapcsolatba kerülő emberek szervezetébe milyen gyakorisággal jut be a vírus, de az biztos, hogy az amerikai hatóságoknak határozottan fel kell lépniük a járványveszély elhárításáért.