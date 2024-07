Néhány hónapon alatt már a negyedik madárinfluenzás megbetegedést regisztrálták az Egyesült Államokban. Az esetek közös vonása, hogy a fertőzöttek tejgazdaságban dolgoznak. A napokban Colorado államban mutatták ki a H5N1 vírust, ezúttal egy nő szervezetében.

Ez a beteg is a mezőgazdaságban dolgozik, és fertőzött tehenekkel került kapcsolatba

– közölte a CDC amerikai egészségügyi hatóság.

Az első olyan esetet, amelyben ember fertőződött meg a madárinfluenzával, áprilisban jelentették Texas államból, azóta két másikat is regisztráltak Michiganben, és most már Colorado is bekerült a sorba. Ugyanakkor továbbra sincs jele annak, hogy emberről emberre terjedne a vírus.

Az érintett amerikai államokban egyre több tejelő szarvasmarha szervezetében azonosítják a H5N1-et, Texasban például 21, Coloradóban 25 esetet jegyeztek fel március óta. Kimutatták azt is, hogy a kórokozó remekül megél a fejőgépekben.

A n-tv.de német hírportál összeállítása szerint koronavírus-járvány idején országos ismertségre szert tett német szakértő, Christian Drosten aggasztónak tartja az amerikai fejleményeket.

A virológus arra figyelmeztet, hogy a madárinfluenza vírusa akár egy újabb világjárvány kiváltó oka is lehet. Rámutatott, hogy nemcsak a tehenekben, hanem már az amerikai tejtermékekben is kimutatható a kórokozó. Hozzátette: nincsenek még adatok arról, hogy a fertőzött állatokkal kapcsolatba kerülő emberek szervezetébe milyen gyakorisággal jut be a vírus, de az biztos, hogy az amerikai hatóságoknak határozottan fel kell lépniük a járványveszély elhárításáért.