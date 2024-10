Miután a kormányülést is szerda helyett kedden tartották, úgy tűnik, hogy a kormányinfót is egy nappal hamarabb tartják meg: október 16-án, szerdán délelőtt, Mit miért tesz a kormány? címmel. A sajtótájékoztatót ezúttal is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartják.

Az eseményen szóba kerülhetnek a kormánypártok által javasolt, gazdasági kérdéseket érintő nemzeti konzultáció részletei, valamint a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett deregulációs csomag is.