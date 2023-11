Kevesen tudják, de a kormányzat rendszeresen folytat társadalmi egyeztetést a törvényjavaslatairól. A kormany.hu oldalon ismerhetőek meg azok a kormányzati javaslatok, amelyek később a parlament elé kerülnek. Mellékelnek is hozzá egy szervezeti e-mail-címet, amelyre a magyar állampolgárok elküldhetik az észrevételeiket egy meghatározott határidő keretében.

Erre egyébként törvény is kötelezi a kabinetet: a 2010. évi CXXXI. törvény szól.

Ebben a dokumentumban többek között olyan alapelvek jelennek meg, miszerint a társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek - különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált csoportok véleményére - a lehető legszélesebb köre jelenjen meg. A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát. A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

A törvény világosan kimondja, hogy társadalmi egyeztetésre kell bocsátani

tervezetét és indokolását.

A törvény azt is szabályozza, hogy a kormányzati ellenőrzési szervnek (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal - KEHI ) kell évente jelentésben összegezni, hogy a megelőző évben kihirdetett törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet esetében a társadalmi egyeztetése megtörtént, vagy mi okból maradt az el. A jelentést az igazságügyi miniszternek kell közölnie a nyilvánossággal.

Fontos kiemelni, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter tartozik felelősséggel. Illetve a törvény azt is leszögezi, hogy a tervezetet a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.

Az idegenrendészeti törvénynek nevezett

A T/6079-os számú törvényjavaslatot a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be , de Pintér Sándor belügyér az előadója/előkészítője. A társadalmi egyeztetés azonban(tehát még cikkünk megjelenése idején is) tart, és elvileg érkezhetne olyan vélemény, szakmai meglátás, amit fel kellene használni a törvényalkotási folyamat során, mindezt úgy, hogy ma,már tárgyalja is azt az Országgyűlés.