A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a december elején letartóztatott mind a négy gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását. A nyomozó ügyészség közleménye szerint

három férfi és egy nő esetében tett indítványt a letartóztatás meghosszabbítására, akik a szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekményeket követtek el. A négy gyanúsítottal a nyomozó ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményének megalapozott gyanúját közölték.

Ezen túlmenően egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolás bűntettével is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történteket.

Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat.