Küzd a Szent Imre kórház szülészeti osztálya, még a havi beosztások elkészítésével is. Hónapok óta nehézkesen tudják vinni az ügyeleteket, miközben a dolgozók jelezték a vezetőség felé a problémát – írja a HVG360. Már volt példa arra is, hogy nem volt szakorvos ügyeleti időben, eközben a kórház mindössze annyit kommunikál kifelé, hogy minden rendben van. Azt, hogy vannak problémák, még az Országos Kórházi Főigazgatóság is beismerte és elárulták azt is, hányan mondtak fel az elmúlt hónapokban.

Néhány hét alatt két alkalommal is válságtanácskozást hívtak össze az érintettek.

Érdemi megoldás azonban egyelőre nem született az ügyben, a kiszámíthatatlan helyzet miatt pedig több szakorvos is fontolgatja a felmondást. Egy névtelenséget kérő érintett szerint a napokban már arra is volt példa, hogy ügyeleti időben nem volt szülész-nőgyógyász az osztályon, és bár az Országos Mentőszolgálatot és a Központi Ágynyilvántartót is értesítették és próbálták átirányítani a pácienseket, így is több olyan kismama volt, aki először a Szent Imrébe került, majd onnan kellett átszállítani másik intézménybe.

A lap kérdésére az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) is megerősítette, hogy az intézmény „lemondta az akut esetek felvételét", a „betegutak szervezéséről" pedig a bejelentés után az OMSZ gondoskodott.

Az intézményben fokozatosan alakult ki a szakemberhiány, sokan azután mentek el, hogy 2021-ben a kormány átalakította az egészségügyi dolgozók szolgálati jogviszonyát és kriminalizálta a hálapénz elfogadását.

A reform lényegesen megnehezítette egyebek között azt a gyakorlatot, hogy egy nőgyógyász által magánrendelésen kezelt kismama ugyanannál az orvosnál, állami intézményben szüljön, a másodállásokat ugyanis külön engedélyeztetéshez kötötték, a szabad orvosválasztás legális lehetőségeit pedig gyakorlatilag ellehetetlenítették.

Ma már arról is írt az Economx, hogy a hétvégén már nem lesz fekvőbetegellátás az Orosházi László Elek Kórház és Rendelőintézet fül-orr-gégészeti osztályán, a betegek a békéscsabai kórház osztályára kerülnek. A hétköznapokon folyamatosan biztosított a sebészeti fekvő- és járóbetegek napközbeni és ügyeleti ellátása az orosházi kórházban.