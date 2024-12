Budapestre érkezik a Reszkessetek, betörők! nagyszabású koncertje, amely felejthetetlen ünnepi élményt nyújt az egész család számára. Az eseményt a Papp László Sportarénában rendezik 2025. december 22-én este 6 órakor.

Az 1990-es bemutatása óta a nagysikerű film az ünnepi időszak egyik legmeghatározóbb alkotásává vált.

A világhírű zeneszerző, John Williams varázslatos és ikonikus filmzenéjét a Hungarian Studio Orchestra adja elő élőben, miközben a film a vásznon is megelevenedik.

A filmben Macaulay Culkin játssza Kevin McCallistert, egy 8 éves leleményes kisfiút, akit véletlenül otthon hagynak, amikor családja karácsonyi vakációra indul, és aki kénytelen megvédeni otthonát két kétbalkezes betörőtől (Joe Pesci és Daniel Stern). Ez a vidám és szívmelengető történet tele van humorral és ünnepi varázslattal, felejthetetlen élményt nyújt az egész család számára, ahol film és a zene tökéletes harmóniában egyesül.

A Reszkessetek, betörők! – koncert garantáltan a karácsonyi, ünnepi szezon kiemelkedő családi programja lesz!

Ez az ikonikus ünnepi mozi a neves zeneszerző, John Williams bájos és elragadó zenéjével lesz látható, amit a Hungarian Studio Orchestra élőben ad elő a film vetítése közben. A koncertet a híres karmester, Ernst van Tiel vezényli, ami garantálja a valóban felejthetetlen zenei élményt. A 2013-as debütálása óta a Home Alone in Concert az évszak egyik kedvence mind a zenekarok, mind közönség körében világszerte.

A film két Oscar-díj jelölést kapott, a Legjobb Eredeti Filmzene és a Legjobb Eredeti Betétdal (Somewhere in My Memory) kategóriákban.

A Hungarian Studio Orchestra muzsikusai iskolás koruk óta, több mint 15 éve játszanak együtt a legkülönbözőbb zenei produkciókban. A zenekar elsősorban stúdiófelvételek készítésére specializálódott, partnereivel a legmagasabb szintű technikai és művészi elvárásoknak is igyekszik megfelelni. Olyan nagyszerű zenészekkel dolgozhattak már együtt, mint Ennio Morricone, Michel Legrand, Michael Price, Patrick Doyle, Sheridan Tongue, Richard Harvey, Bill Connor, Graham Preskett, Nick Wollage, Michael Richard Plowman, Tom Garrad-Cole, Fekete-Kovács Kornél vagy Pejtsik Péter. Klasszikus zenei feladatokon túl szívesen teljesítenek jazz, könnyűzenei és crossover felkéréseket, teljes szimfonikus zenekartól akár a legkisebb kamaraegyüttesig, bármilyen összeállításban.