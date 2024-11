Újabb komoly mérföldkőhöz ért a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázónk, Vári Attila nevével fémjelzett szomorú történet. Az már ismert, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a Nemzeti Nyomozó Irodának küldte el feljelentés címszóval Vári Attila ügyét. Az Economx később azt is megtudta, hogy a Készenléti Rendőrség nyomozásba kezdett a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó ügyében.

Miért szorulhat egyre jobban a hurok a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Vári Attila nyaka körül, aki 2022 októberéig vezette a vízilabda szakszövetséget?

Ez történt eddig a legendás sportoló ügyében:

feljelentésként értékeli, és azt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította.

Portálunkat az Országos Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta, az ügyben

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

Most Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére Polt Péter azt írta a mai napon, hogy

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó iroda hűtlen kezelés bűntette miatt folytat nyomozást, amelyben gyanúsított kihallgatására még nem került sor.

A Legfőbb Ügyész szerint a felderítési szakban lévő nyomozásra vonatkozó adatok tekintetében további tájékoztatást a nyomozó hatóság adhat.

Százmilliós kérdések merültek föl

Madaras Norbert több mint fél évvel Vári Attila lemondása után beszélt arról, hogy a számviteli nyilvántartások hiányosságai nehezítették a munkájukat, illetve „felvetődtek kérdések az átvett megállapodások, kifizetések célszerűségéről”, ezért döntöttek az átvilágítási jelentés elkészítéséről.

A Nemzeti Sport akkoriban arról írt, hogy a Vári Attila vezetése alatti utolsó évet a szövetség 487 millió forintos veszteséggel zárta.

A vízilabda-szövetség 2020-2022 között mintegy nettó 378 millió forintért vásárolt sportfelszereléseket a Breitling Sport Kft.-től. A 24.hu azt írta:

a szövetség által meghatározott benchmark árakat figyelembe véve e beszerzések költsége 160 és 200 millió forint körül mozgott volna, így a szerződés nettó 178–218 millió forint többletköltséggel járt. A jelentésben megjegyzik, hogy

a Breitling Sport Kft.-vel 2020-ban kötött szerződés árlistájában egyes ruhadarabokra a kedvezményes ár magasabb volt, mint a termék normál ára.

A vizsgálatot lefolytató cég arra jutott, hogy az így beszerzett sportruházat átlagosan 152 százalékkal került többe, mint a benchmarkban szereplő árak.

A meccseken hordott úszónadrág 20 ezer forintba került az előző vezetés idején, ez most már csak 13 ezer. És ha ez még nem lenne elég, a szövetségnek nemcsak a ruhákért kellett fizetnie, hanem azok tárolásáért is havi 100 ezer forintot. Ám a Madaras Norbert vezette új vezetőség megszüntette ezt a szerződést is.