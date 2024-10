A második negyedévben 9 százalékkal kevesebb bankkártyás csalást követtek el, mint az év első három hónapjában. Ugyanakkor némileg nőtt az összelkövetési érték az átlagos csalási volumen kis mértékű növekedése miatt.

Az OTP és a Visa közös közleménye szerint a visszaélési kísérletek sikeraránya 21 százalékról 15 százalékra esett vissza, a bankkártyától eltéri elektronikus fizetés esetében ez az arány ugyanebben az időszakban 43 százalék.

Azt írják, a Visa csalásmegelőzési erőfeszítéseinek is köszönhetően 100 dollárból mindössze 7 cent kerül veszélybe, ami az összes fizetési mód között a legalacsonyabb. Magyarországon még ennél is jobb a helyzet, 2023-ban 10 ezer forintból csak 3,3 forintot érintettek a csalók.

AZ OTP Bank rendszerei sok esetben a bűnözők internet- vagy mobilbanki belépési szándékát is meghiúsítják, valamint a rendvédelmi szervek is fellépnek velük szemben. Az OTP Bank nevében elkövetett csalások száma 2024 májusától kezdődően jelentősen csökkent. Ez annak is köszönhető a közlemény szerint, hogy Ukrajnában több illegális call centert is felszámoltak nemzetközi rendőrségi együttműködés keretében.

Újdonság viszont, hogy a csalók rendőrnek, valamint OTP banki munkavállalónak adják ki magukat, amelyhez hamis OTP-s plasztikkártya, továbbá hamis rendőrigazolvány mindkét oldaláról készült fotókat küldenek az ügyfeleknek e-mailben.

Változatlanul népszerű módszer ugyanakkor, hogy az ügyfeleket új, biztonságos netbank telepítésére kérik, valamint azt is gyakran állítják, hogy a megkárosításban banki dolgozók is részt vesznek.

Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója azt mondta, minden hívás, amelyben banki adatokat kérnek, gyanús. Az OTP Bank ugyanis sem sms-ben, sem telefonon, sem pedig e-mailben nem kér PIN-kódot vagy jelszót. Ha elbizonytalanodunk, ne tegyük meg, amit a hívó kér tőlünk, fejezzük be a beszélgetést, és mielőbb hívják fel az ismert számokon a saját bankunkat vagy keressük fel a bankfiókot.