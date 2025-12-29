Félrevezetőnek és politikai hangulatkeltésnek nevezte Nagy Márton gazdasági miniszter Őrsi Gergely egyik Facebook-bejegyzését, amelyben a II. kerület polgármestere azt írta, hogy a szolidaritási hozzájárulás összege Budán 2019 óta a tizenötszörösére emelkedett.

A miniszter szerint a szolidaritási hozzájárulásról szóló közbeszédben korrektebb tájékoztatásra lenne szükség, és a számok kiragadása helyett a teljes képet kellene bemutatni.

Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány fejlesztéspolitikájának és intézkedéseinek köszönhetően a II. kerület helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta jelentősen nőtt, hiszen míg hat éve 7 milliárd forint volt, addig 2025-re 12,5 milliárd forint fölé emelkedett, ami mintegy 5,5 milliárd forintos növekmény.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a legfejlettebb önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket a közteherviselésből, a szolidaritási hozzájárulás pedig fontos eszköz a kevésbé tehetős települések támogatásában. Állításait egy, az iparűzési adóbevételek növekedését bemutató ábrával is alátámasztotta.

Erre reagált kommentben Őrsi Gergely, aki ironikusan azt kérdezte: „Akkor infláció nem is volt, és az iparűzésiadó-bevételeket sem fagyasztották be, ugye?” A polgármester válaszához egy inflációs grafikont is csatolt, utalva arra, hogy a nominális bevételnövekedés mögött jelentős pénzromlás áll.

Őrsi Gergely korábban azt is kifogásolta, hogy

jövőre több mint 4 milliárd forintot vonnak el a II. kerülettől szolidaritási hozzájárulás címén, miközben továbbra sem világos, pontosan mely térségekben és milyen fejlesztésekre fordítják az így beszedett forrásokat.

Megfogalmazása szerint jelenleg inkább az látszik, hogy a II. kerületiek adóforintjaival a központi költségvetés hiányát foltozzák, miközben a helyben megtermelt bevételek nem helyben hasznosulnak.

A vita hátterében az a december 23-án megjelent kormányrendelet áll, amely részletezi, jövőre mekkora szolidaritási adót vonnak el Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és további 334 önkormányzattól. Az érintett összegekről korábban részletes összesítés és térképes bemutatás is megjelent.