A kormányzat honlapjára társadalmi egyeztetés céljából felkerült egy rendelettervezet, amely

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendelésének meghosszabbítására vonatkozik.

Az iromány szerint a kormány célja a

tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további hat hónappal történő meghosszabbítása.

Arra hivatkoznak ugyanis, hogy a menedékjogról szóló törvény szerint az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének kezdeményezésére, az idegenrendészetért és a menekültügyért felelős miniszter javaslatára a kormány rendeletben rendelheti el a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amely elrendelhető Magyarország meghatározott területére vagy egész területére. Azonban a jogalkotó szerint az is nyilvánvalóvá vált, hogy az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének tájékoztatása alapján a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei fennállnak, ezért a kormány úgy döntött, hogy a kormányrendelet időbeli hatályát meghosszabbítja.

Rögzítik azt is, hogy a vonatkozó rendelet legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve, ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

Jelen esetben 2025. szeptember 7-ig tarthat az újabb bevándorlás okozta válsághelyzet.

Azonban van egy csavar történetben, ugyanis a tegnap este feltöltött dokumentum lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar állampolgárok is kifejezzék véleményüket, egyszersmind akár nyomást is gyakoroljanak a kormányzatra. Ugyanis 2025. február 26-ig tart a tervezetről a társadalmi egyeztetés, bárki írhat javaslatot a kozigazgatasiegyeztetes(kukac)bm.gov.hu emailcímre. Egyébként az Orbán Viktor által jegyzett rendelet is csupán március 6-án lépne hatályba.

Bírságolhatják a minisztériumokat

Az Economx korábban az új idegenrendészeti törvény kapcsán írt arról, hogy joggal merült fel ismét a kétely, mi értelme van a kormányzat társadalmi egyeztetésének.

A KEHI ugyanis a jelentésében azt hangsúlyozza, a kormány felelősséggel tartozik azért, hogy

az adott naptári évben előkészített, a vonatkozó törvénynek megfelelő jogszabálytervezetek kilencven százaléka esetében a társadalmi egyeztetés megtörténjen,

a kivételek kizárólag indokolt esetben kerüljenek alkalmazásra,

illetve a minisztériumok előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját is közzétegyék a társadalmi egyeztetés során.

A Hivatal feladata pedig annak ellenőrzése, hogy a miniszterek a meghatározott kötelezettségeiket teljesítik-e. Amennyiben a Hivatal az ellenőrzése során a kötelezettségek végrehajtásának elmulasztását tapasztalja, legkésőbb az ellenőrzés megtörténtétől számított két hónapon belül pénzbírságot szab ki az érintett minisztériummal szemben. A törvény szövege szerint

a pénzbírság mértékét úgy kell megállapítani, hogy az kellő visszatartó erővel rendelkezzen a jogsértő magatartások elkövetésével szemben.

A legfrissebb jelentésből kiderül, mit is jelent visszatartó erő, a mulasztásokra tekintettel a Hivatal az érintett minisztériumokat összesen 23,3 millió forint pénzbírság megfizetésére kötelezte.