Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan, és ahol riasztás van érvényben, ott, aki teheti, ne induljon útnak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs reggeli ülése után.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte:

elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni. Az ónos eső intenzitása pénteken elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest. Péntek délelőtt Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja megdőlt, meghaladta a 8000 megawattot. Hozzátette: a rendszer az nagyon jól vizsgázott.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet:

ha ebben az időjárásban, ha valaki bajba jutott emberről tud, vagy a 112-n keresztül, vagy pedig a hajléktalan diszpécserszolgálaton keresztül éljen jelzéssel, ez életet menthet.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta:

jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta:

a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője közölte:

a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy szervezet a vörös kód elrendelése óta, de már egyébként is teljes kapacitással végzi a munkáját. Több tízezer rászorulóról gondoskodnak összességében az intézményeikben.