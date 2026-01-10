Ma napközben alapvetően felhős időre van kilátás, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap. Számottevő csapadék nem várható, estig a légmozgás sem lesz számottevő. A hőmérséklet kora délután -3 fok körül alakul – írta az Időkép.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben:



Baranya vármegyében tartós, sűrű köd;

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hófúvás és extrém hideg;

Fejér vármegyében hófúvás;

Győr-Moson-Sopron vármegyében hófúvás;

Hajdú-Bihar vármegyében hófúvás;

Heves vármegyében extrém hideg;

Komárom-Esztergom vármegyében hófúvás;

Nógrád vármegyében extrém hideg;

Somogy vármegyében ónos eső és hófúvás;

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hófúvás;

Tolna vármegyében tartós, sűrű köd;

Vas vármegyében hófúvás;

Veszprém vármegyében hófúvás;

valamint Zala vármegyében ónos eső és hófúvás miatt.

Vasárnap a rövid napos időszakokat gyakran zavarja meg felhősödés, és elszórtan gyenge havazás, hózápor is kialakulhat. A középső tájakon és a Dunántúlon nagy területen lesz élénk, erős, északnyugaton helyenként viharos az északnyugati szél, ami hófúvásokat eredményezhet, akár magasabb hófalakat is építhet! Kora reggel északkeleten -19 és -14, máshol -13 és -7, napközben -7 és -1 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn legfeljebb az északkeleti csücsökben szállingózhat a hó. Az ország nagy részén napos lesz a délelőtt, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő este nyugaton, északnyugaton már újra havazhat. A szél nyugatira, délnyugatira fordul és veszít erejéből. Hajnalban a fagyzugokban ismét lehet -20 fok, napközben pedig -9 és 0 fok között alakul a csúcshőmérséklet, keleten lesz hidegebb.

Keddre egy melegfront hoz többfelé csapadékot!

Az ország keleti, északkeleti felére havazást, míg nyugati, délnyugati felére inkább ónos esőt, fagyott esőt, illetve esőt. A nap második felében csökkenhet a csapadékhajlam. A Dunántúl déli felén élénk, erős lehet a nyugati, délnyugati szél. Az ország északkeleti felén -8 és -2, délnyugati felén -1 és +5 fok közé melegedhet napközben a levegő.