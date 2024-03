Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az Óbudai Egyetem átvenné a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Vasvári Pál Gimnázium fenntartását. A fenntartóváltást az egyetem kezdeményezte, az iskolák tantestülete előzetesen egyhangúlag támogatta az átvételt – erősítette meg a Telexnek az Óbudai Egyetem (OE), aminek van egyébként székesfehérvári kampusza is.

Ráczné Kálmán Anikó, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola igazgatója a fenntartóváltást azzal indokolja, hogy kiemelt céljaik találkoznak az OE céljaival. Az egyetem alternatívát kínál, a diákok többletkompetenciákat kaphatnak, új lehetőségek tárulhatnak fel előttük. A tájékoztató szerint az egyetem szeptemberben venné át az iskolát. Az iskola neve azért is lehet ismerős, mert ide járt Orbán Viktor miniszterelnök.

Az Óbudai Egyetem kialakított egy olyan oktatási modellt, amelyben fontos szerep jut a közoktatásnak is. Az egyetem fontosnak tartja a tantestület jóváhagyása mellett a szülők és diákok támogatását is.

Nem terveznek olyan változtatásokat, amelyek a családoknak plusz költséget jelentenének. Sőt, az egyetem szándéka az, hogy még több diák számára nyújthasson minőségi oktatást.

Ahogy azt korábban a Economx is megírta: tavaly az egyetem kerületében lévő Szinyei Merse Pál Gimnázium fenntartását. Nem példa nélküli, hogy egyetemek közoktatási intézményeket is működtessenek, ott van például a tanárképzéssel is foglalkozó Eötvös Loránd Tudományegyetem vagy a Debreceni Egyetem gyakorlóiskolája. Azonban az nem gyakori, hogy egy egyetem így bejelentkezzen egy középiskola fenntartására.