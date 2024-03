Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Több olyan termálfürdő is akad még a Dunántúlon, ahol akár 2000 forintnál is olcsóbban tudnak fürdőzni a nyugdíjasok. Néhány helyen pedig ezen felül is adnak „nyugdíjas napi” kedvezményeket, ami azt jelenti, hogy a hét bizonyos napjain még a megszokott jegyáraknál is olcsóbban lehet belépőhöz jutni.

A termalonline.hu emlékeztet, hogy a nyugdíjasok mindig vigyék magukkal a nyugdíjfolyósítótól kapott igazolványukat, a legtöbb helyen ugyanis a kedvezményt nem életkorhoz, hanem a nyugellátás meglétéhez kötik.

A Nagyatádi Gyógyfürdő akció nélkül is ráfér a listára, hiszen a nyugdíjas napijegy 1600 forintba, helyi lakosoknak pedig mindössze 1200 forintba kerül.

A kaposvári Virágfürdő gyógyfürdő részlegén a nyugdíjas napijegy 1900 forintba kerül, 15 órától kezdődően pedig délutáni jegy is váltható 1550 forintért.

A többi termálfürdőben már szükség van a naptár nézegetésére is ahhoz, hogy 2000 forint alatti összegből kihozható legyen a jegy. A Mesteri Termálfürdőben például 1500 forintot kérnek a nyugdíjas jegyért, ez azonban csak hétköznapokon érvényes, hétvégén és ünnepnapokon már 2500 forintba kerül a belépő.

A celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben 3100 forintot kérnek a nyugdíjas jegyért, de a szerdai és pénteki napokon érvényes engedménnyel az ár 1500 forintra csökken. Ez az akció június 21-ig tart, de március 15-én, március 28. és április 7. között, valamint május 1-jén nem vehető igénybe.

A Tamási Termálfürdőben március 22-én lesz érvényes egy nyugdíjas kedvezmény, aznap 1750 forintért kínálják majd a napijegyeket.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben régóta létezik a keddi nyugdíjas akció, ami jelenleg 1900 forintos árat jelent. A tanítási szünetek idején azonban ez a kedvezmény nem vehető igénybe.