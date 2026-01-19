A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint emelkedett azok aránya Magyarországon, akik Orbán Viktor győzelmére számítanak az április 12-ei országgyűlési választáson.

Tavaly novemberhez képest idén januárra 50 százalékról 53 százalékra nőtt azok aránya a teljes népességben, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről, akinek győzelmét januárban 31 százalék várta.

A Nézőpont közölte: ezzel tovább nyílt az olló a regnáló miniszterelnök aktuális kihívójához képest, és csökkenni látszik a bizonytalanok aránya is.

Az intézet szerint egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében. Amellett, hogy az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak, a Tisza holdudvarában megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre, azaz a kormánypártok előzetes választási csalással való vádolására.

A Nézőpont Intézet az is közölte, hogy mérései szerint a pártok támogatottságában az utóbbi időben érdemi elmozdulás nem történt, január eleji adatok azt mutatják: a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben, az intézet szerint így nem meglepő, hogy a választáshoz közeledve egyre többen számítanak Orbán Viktor győzelmére.

A kriptopénzalapú fogadóirodánál, a Polymarketnél továbbra is Magyar Péter győzelmét várják a 2026-os parlamenti választásokon: a Tisza Párt elnöke 53 százalékos eséllyel vezeti a kormányfői tisztségre vonatkozó előrejelzési piacot, Orbán Viktor pedig 48 százalékon áll 2026. január 19-i adatok szerint. 2025. december elején az arány még 56:44 volt Magyar Péter javára.