A Fidesz legutóbbi kongresszusán tudatosan került a stabilitás és kormányzóképesség képe előtérbe. A „világrendetlenség” hangsúlyozása és a „biztos választás” üzenete egyértelmű ellenpontként jelent meg a nemzetközi bizonytalanságokkal szemben. A tapasztalat, a nemzetközi kapcsolatrendszer és a vezetőképesség a következő hónapokban még inkább felértékelődhet – különösen egy olyan időszakban, amikor a választók kiszámíthatóságot keresnek – írja a Nézőpont Intézet.

A kormánypárt pozícióját jóléti intézkedések is erősítik, amelyek látványosan csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját.

Ez is magyarázza, miért nem látszik érdemi elmozdulás a támogatottságban. Arra jutnak, hogy egyre valószínűbbnek tűnik a Fidesz győzelme.

A TISZA nem találja a témát

Ezzel szemben a TISZA Párt a karácsonyi időszakban sem tudott tematikusan megújulni. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után a kampány fókusza a „szőlőutcázásra” került, ám ez nem hozott új szavazókat. A kormány rendpárti válasza, valamint a politikusi érintettség hiánya nem kedvezett annak, hogy az ügyből politikai hasznot kovácsoljanak.

Nem segített a párt helyzetén Bajnai Gordon visszatérésszerű megszólalása sem. Bár a volt miniszterelnök több szálon kötődik az ellenzékhez, társadalmi támogatottsága továbbra is alacsony: mindössze a választók 13 százaléka szimpatizál vele, miközben 56 százalék kifejezetten elutasító, 11 százalék pedig nem is ismeri.

Állandósult különbség

A legfrissebb adatok szerint a pártverseny lényegében befagyott. December közepén a Fidesz legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék volt, januárra ez 47 százalékra emelkedett. A TISZA Párt esetében is csak hibahatáron belüli mozgás látszik: 39-ről 40 százalékra nőtt a támogatottság.

Kép: Nézőpont Intézet

Egy most vasárnapi választáson harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe 6 százalékos eredménnyel. A Demokratikus Koalíció továbbra is 3 százalékon állna, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékos eredményével a parlamenti küszöb alatt maradna.