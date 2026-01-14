Az IDEA Intézet 2025. december 31. és 2026. január 6. között 1500 fős mintán, online kérdőív segítségével végzett felmérést a pártpreferenciákról. A kutatás szerint az elmúlt egy évben alig változtak a hazai pártok erőviszonyai:

2026 elején a Tisza Párt a teljes népesség körében 8, a biztos szavazók, azaz pártot választani tudó felnőttek körében 10 százalékpontos előnyben volt a Fidesz-KDNP-vel szemben.

A Tisza Párt előnye a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is hibahatáron belüli mértékben nőtt, míg a Mi Hazánk támogatottsága hasonló mértékben csökkent, így az utóbbi támogatottsága a parlamentbe jutási küszöbérték alá esett.