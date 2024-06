Több tucat aktivista a korábban összegyűjtött érvénytelen konzultációs ívekkel terítette be az Országház előtti területet. Az akció célja egyrészt az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy megfogalmazásuk szerint „közpénz milliárdokból finanszírozzák Magyarországon a pártpropagandát, miközben a valódi ügyeket megpróbálják a lehető leginkább elhallgatni”.

Az aHang üzent Szijjártó Péter külügyminiszternek is a nemrégiben kirobbant orosz hekkertámadás kapcsán: a tér közepére, a konzultációs ívekre óriási cirill betűkkel írták ki, hogy „szuverenitás?”. A szervezet oldalán petíció is indult nemrégiben, amelyben a külügyminiszter lemondását és az ügy teljes körű kivizsgálását követelik, ezt idáig 15 ezernél is többen írták alá.

Az elmúlt időszak történései miatt arra is rá akarunk világítani, hogy talán az ország szuverenitásának védelmét jobban szolgálta volna, ha a nemzeti konzultációra költött pénzt a kibervédelem fejlesztésére fordítják

– foglalta össze az akciót Szalóki Viktor, a szervezet szóvivője.

Az aHang célja, hogy a választásokig hátralévő napokban mind az utcákon, mind az online térben minél több emberhez eljuttassa üzeneteit, amelynek a legfőbb célja, hogy minél többen menjenek el szavazni. A közleményük alapján ezzel a kampánnyal már a 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülés is elkezdődött.